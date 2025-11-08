Bỏ bữa trưa vì ăn sáng với ổ bánh mì 70 K ngập topping

Rất nhiều người xung quanh tôi có thói quen ăn sáng quá mức cần thiết, rồi bỏ bữa kế tiếp như một sự 'cân bằng' vô nghĩa.

Tôi có anh bạn đồng nghiệp trẻ, 30 tuổi, làm kỹ sư, vui tính và khá sành ăn. Buổi sáng, khi vừa ngồi xuống bàn làm việc, tôi thấy bạn bước vào với một ổ bánh mì to oành, khoe với vẻ đắc ý rằng vừa xếp hàng mua được ổ bánh mỳ 70.000 đồng ở tiệm nổi tiếng. Ổ bánh mì trông thực sự hấp dẫn, phần nhân gần như chiếm hết chỗ ruột bánh với chả, thịt nguội, pate, xúc xích, chà bông... đầy ú ụ, nhìn thôi đã thấy "đã mắt".

Bạn ăn ngon lành, vừa ăn vừa xem điện thoại, thỉnh thoảng còn xuýt xoa: "Công nhận ngon, mà chắc no tới chiều luôn quá". Và quả thật, đến trưa, khi mọi người rủ nhau xuống căng-tin ăn cơm, bạn chỉ xua tay cười trừ: "Thôi, sáng ăn no quá rồi, giờ mà ăn nữa chắc không nổi".

Câu chuyện ấy khiến tôi suy nghĩ suốt buổi chiều hôm đó. Phải chăng, trong nhịp sống hiện đại, nhiều người Việt đang duy trì một thói quen ăn uống thiếu khoa học – ăn theo cảm hứng hơn là theo nhu cầu của cơ thể? Không chỉ riêng anh bạn đồng nghiệp kia, rất nhiều người xung quanh tôi cũng có thói quen tương tự: hoặc bỏ bữa sáng vì dậy muộn, hoặc ăn sáng thật nhiều "cho chắc bụng" để khỏi phải ăn trưa. Có người còn coi đó là cách tiết kiệm thời gian, vừa nhanh, vừa tiện, vừa "đỡ tốn một bữa".

Nhưng các chuyên gia dinh dưỡng đã nhiều lần cảnh báo: bữa sáng chỉ nên chiếm khoảng 20–25% tổng năng lượng một ngày, nếu ăn quá no sẽ khiến hệ tiêu hóa phải hoạt động quá tải, đường huyết tăng nhanh rồi tụt đột ngột, dẫn đến cảm giác mệt mỏi, buồn ngủ, giảm tập trung. Và khi bỏ bữa trưa, cơ thể sẽ mất cân bằng năng lượng, dễ tăng cân, rối loạn chuyển hóa về lâu dài.

Theo Viện Dinh dưỡng Quốc gia, gần 60% người trưởng thành ở Việt Nam có thói quen ăn uống không đều, trong đó hơn 30% thường xuyên bỏ bữa chính do công việc bận rộn hoặc "no từ bữa trước". Thật đáng lo khi thói quen tưởng như nhỏ này lại ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và năng suất lao động của cả một thế hệ văn phòng.

>> Tôi tăng 2 kg sau một tháng bỏ ăn sáng

Bữa sáng của người Việt ngày nay đôi khi đã trở thành "ăn cho đã". Ổ bánh mì 80.000 đồng với đủ loại nhân đắt tiền là minh chứng rõ ràng cho xu hướng đó: ăn quá mức cần thiết, rồi bỏ bữa kế tiếp như một sự "cân bằng" vô nghĩa. Nhưng chỉ đến tầm 3–4 giờ chiều, họ lại bắt đầu tìm snack hoặc trà sữa để "chống đói". Hậu quả là bữa tối lại nạp thêm nhiều năng lượng dư thừa, gây rối loạn nhịp sinh học, tăng cân, và về lâu dài ảnh hưởng đến dạ dày, gan, thận.

Nhịp sống gấp gáp, cùng văn hóa "tiện đâu ăn đó" khiến nhiều người Việt dần đánh mất sự cân bằng vốn có trong ăn uống – điều mà ông bà ta xưa kia rất coi trọng: "Ăn đúng giờ, ngủ đúng giấc".

Tôi cũng tự xem lại cách mình ăn uống. Tôi vốn hay bỏ bữa sáng hoặc ăn vội vài cái bánh quy. Giờ thì tôi cố gắng ăn sáng nhẹ nhàng, đủ năng lượng như một lát bánh mì nhỏ, thêm quả trứng luộc hoặc sữa chua. Bữa trưa tôi ăn đúng giờ, không quá nhiều, nhưng đầy đủ rau, tinh bột và đạm. Chỉ vài tuần sau, tôi nhận ra cơ thể khỏe hơn, làm việc tập trung hơn và đặc biệt là không còn cảm giác "nặng bụng" hay buồn ngủ sau bữa ăn.

Ăn uống khoa học thật ra không tốn kém, chỉ cần hiểu cơ thể mình cần gì, và biết tiết chế. Chúng ta đang sống trong thời đại mà đồ ăn ngon, đắt, tiện lợi luôn sẵn có, nhưng điều đang thiếu lại chính là ý thức ăn uống có trách nhiệm. Có lẽ, đã đến lúc mỗi người nên nhìn lại – ăn không chỉ để ngon, mà còn để sống khỏe và bền vững hơn với chính cơ thể mình.

Dat VT