17 người nghi ngộ độc sau ăn bánh mì heo quay ở TP HCM

Bệnh viện Quân y 175 tiếp nhận 12 người nhập viện từ ngày 27/2, 5 người vào các viện khác, với các triệu chứng như sốt rét run, đau bụng, nôn ói, tiêu chảy sau khi ăn bánh mì heo quay trên đường Phan Văn Trị, phường Hạnh Thông.

Tính đến trưa nay, Sở Y tế ghi nhận 17 trường hợp đến khám và điều trị tại các bệnh viện gồm 12 ca tại Bệnh viện Quân y 175, 4 ca tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, 1 ca tại Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức

Trong tổng số 11 ca tại Bệnh viện Quân Y 175, có 6 trường hợp phải nhập viện điều trị nội trú, 5 người còn lại có biểu hiện nhẹ hơn nên được kê toa thuốc điều trị ngoại trú và theo dõi thêm tại nhà. Đến sáng 1/3, sức khỏe của đa số bệnh nhân đã ổn định, chỉ còn 2 người đang tiếp tục nằm viện để theo dõi và điều trị.

Ngày 1/3, Phòng nghiệp vụ y, Sở Y tế TP HCM cho biết đã chỉ đạo các bệnh viện rà soát việc tiếp nhận điều trị đối với những người bệnh có yếu tố dịch tễ liên quan đến tiệm bánh mì trên. Các cơ sở y tế đảm bảo thu dung, phân loại và xử trí tuân thủ đúng phác đồ điều trị ngộ độc thực phẩm, báo cáo nhanh các ca diễn biến nặng, kết quả vi sinh và biến chứng nếu có để kịp thời điều phối, thống nhất phác đồ.

Hình ảnh bánh mì heo quay được quảng cáo trên website của tiệm.

Đầu tháng 11, hơn 300 người tại TP HCM bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì mua ở các tiệm Cô Bích, nguyên nhân được xác định do nhiễm vi khuẩn Salmonella.

Vài ngày trước, hơn 70 người nhập viện với triệu chứng ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại cơ sở Hồng Ngọc 12 tại Đồng Tháp. Giữa tháng 12, hơn 200 người tại Quảng Ngãi cũng bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì bán tại một chuỗi tiệm địa phương, do chả và rau nhiễm cùng tác nhân trên.

Lê Phương