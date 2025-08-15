Ám ảnh vì quán bún vỉa hè rửa bát đũa bẩn chỉ trong 3 giây

Người phụ nữ nhanh tay nhúng bát bẩn vào xô nước, đảo qua lại chưa đầy ba giây, dùng giẻ lau qua và tiếp tục mang ra bán cho khách.

Tối qua, tôi vô tình lướt mạng và thấy một đoạn clip dài hơn một phút, ghi lại cảnh rửa bát trong ba giây ở một quán bún vỉa hè ở Huế. Thành thật mà nói, đến giờ tôi vẫn còn rùng mình. Trong clip, người phụ nữ bán bún bê chồng bát bẩn ra khu vực đặt vài chiếc xô nhựa. Người này đổ đồ ăn thừa vào một xô, rồi nhanh tay nhúng vào xô nước khác, đảo qua lại chưa đầy ba giây, sau đó dùng một chiếc giẻ lau qua và tiếp tục mang ra bán cho khách. Không hề có xà phòng. Không hề có nước sạch.

Tôi vốn hay ăn hàng quán bình dân, nhất là những quán vỉa hè, vì tiện lợi và có phần thân quen với nhịp sống đô thị. Nhưng cảnh tượng trong clip khiến tôi nhớ lại một trải nghiệm cách đây hai năm. Hôm đó, tôi ăn sáng ở một quán phở nhỏ gần nhà. Ngồi sát khu rửa bát, tôi tình cờ nhìn thấy nhân viên rửa bát đũa theo kiểu nhúng qua loa vào một chậu nước đục ngầu (có lẽ đã dùng để rửa hàng chục lần) rồi úp lên giá để khô.

Thấy cảnh tượng mất vệ sinh, tôi tới góp ý nhẹ nhàng với nhân viên rửa bát. Thế nhưng, đáp lại, người phụ nữ trung tuổi chỉ cười xòa: "Ăn nóng thì vi khuẩn chết hết, lo gì". Câu trả lời đó khiến tôi ám ảnh suốt một thời gian dài. Và đương nhiên, từ sau lần đó, tôi chẳng bao giờ quay lại ăn ở quán này.

Vấn đề ở đây không chỉ là cảm giác mất vệ sinh, mà là sự coi thường sức khỏe khách hàng. Quán bún trong clip trên nằm ngay trước cổng bệnh viện – nơi đáng lẽ ý thức vệ sinh phải được đặt lên hàng đầu. Chỉ cần một mầm bệnh từ bát đũa không sạch cũng có thể gây hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt với người bệnh hoặc người có sức đề kháng yếu. Vậy mà những chuyện mất vệ sinh như vậy vẫn diễn ra công khai giữa ban ngày.

>> Chủ quán khuấy lọ tương ớt bị mốc rồi bày ra cho khách ăn

Tôi hiểu nhiều hàng quán vỉa hè khó đáp ứng tiêu chuẩn cao như nhà hàng, nhưng "khó" không thể là lý do cho sự cẩu thả. Chỉ cần vài viên gạch kê bồn rửa, một ít nước sạch, và vài giọt nước rửa chén – chi phí chẳng đáng bao nhiêu – đã có thể đảm bảo an toàn hơn cho thực khách. Vậy cớ sao người ta vẫn không làm?

Tôi tin không ít người từng bắt gặp cảnh rửa bát kiểu "nhúng chậu" này ở nơi khác. Điều tôi mong nhất là cơ quan chức năng phải kiểm soát chặt chẽ hơn vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt là với hàng quán vỉa hè, lề đường. Không thể để những quán làm ăn mất vệ sinh ngang nhiên tồn tại và phục vụ hàng trăm, thậm chí hàng nghìn lượt khách mỗi ngày. Việc kiểm tra cần thực hiện định kỳ, không báo trước, có chế tài xử phạt nghiêm khắc và công khai để răn đe, thay vì chỉ xử lý khi có clip lan truyền trên mạng.

Tôi sẽ không quay lưng với hàng quán vỉa hè, nhưng chắc chắn sẽ lựa chọn kỹ hơn, và sẵn sàng nhắc nhở hoặc phản ánh nếu thấy cảnh hành vi không đảm bảo vệ sinh của người bán hàng. Ăn một bát bún chỉ mất vài chục nghìn, nhưng cái giá phải trả cho sự chủ quan về vệ sinh đôi khi lớn hơn rất nhiều. Thế nên, tôi không bao giờ thỏa hiệp.

AD