Tôi sốc khi thấy con trai lớp 6 nhảy theo clip phản cảm trên TikTok

Na Uy cấm trẻ dưới 15 tuổi dùng mạng xã hội nếu không được cha mẹ cho phép, tôi ước Việt Nam cũng sớm có quy định tương tự.

Con trai tôi đang học lớp 6. Dù tôi đã cố gắng hạn chế, nhưng con vẫn có thể tìm cách vào TikTok để xem các video ngắn. Có lần, tôi bắt gặp con đứng trước gương, tập nhảy theo một trào lưu trên mạng. Ban đầu tôi nghĩ nó cũng vô hại, nhưng khi để ý kỹ, tôi thấy nhiều clip mà con bắt chước lại chứa ngôn từ tục tĩu, hình ảnh phản cảm, hoàn toàn không phù hợp với lứa tuổi nhỏ.

Lúc đó, tôi thực sự giật mình. Tôi nhận ra, chỉ cần vài cú chạm màn hình, con mình có thể tiếp xúc với những điều vượt quá khả năng nhận thức, trong khi chưa đủ trưởng thành để phân biệt đúng – sai.

Tôi không phủ nhận mạng xã hội có nhiều tiện ích: giải trí, học hỏi, kết nối bạn bè. Nhưng với trẻ em, nó giống như một "con dao hai lưỡi". Không được định hướng, các em sẽ dễ sa đà vào video vô bổ, những bình luận độc hại, thậm chí là các trào lưu nguy hiểm.

Bản thân tôi từng chứng kiến con thức đến khuya chỉ để xem YouTube, hôm sau đi học thì uể oải, thiếu tập trung. Kết quả học tập cũng bị ảnh hưởng rõ rệt. Tôi lo nhất là những nghiên cứu gần đây chỉ ra việc trẻ dùng mạng xã hội quá nhiều dễ dẫn đến rối loạn giấc ngủ, lo âu, thậm chí trầm cảm. Nghĩ đến điều đó, tôi thực sự bất an.

Ở Việt Nam, tôi thấy nhiều học sinh từ 10–18 tuổi sử dụng mạng xã hội hầu như không có kiểm soát. Có em dành hàng giờ mỗi ngày để lướt TikTok, Facebook, YouTube mà cha mẹ không hề hay biết. Một phần vì phụ huynh bận rộn, coi điện thoại như "người giữ trẻ" bất đắc dĩ. Một phần vì ở trường, học sinh vẫn lén lút dùng mạng xã hội như thường.

Tôi cũng nhận ra một áp lực lớn từ bạn bè đồng trang lứa. Con tôi từng nói: "Cả lớp đều xem TikTok, con mà không xem thì không biết bạn bè đang nói gì, sẽ bị lạc lõng". Chính tâm lý đó càng khiến trẻ khó rời xa mạng xã hội, dần dần trở nên phụ thuộc.

Khi thấy Na Uy ban hành luật cấm trẻ dưới 15 tuổi dùng mạng xã hội nếu không có sự đồng ý của cha mẹ, tôi ước gì chúng ta cũng sớm có quy định tương tự. Thậm chí ở Australia, người ta còn đang thảo luận nâng độ tuổi cấm dùng mạng xã hội lên 16.

Theo tôi, ít nhất trẻ dưới 15 tuổi chỉ nên được phép sử dụng khi có sự đồng ý và giám sát chặt chẽ của phụ huynh. Các nền tảng như TikTok, Facebook, YouTube cũng phải có trách nhiệm xác minh độ tuổi, chứ không thể dễ dàng để trẻ chỉ cần "khai" năm sinh là có thể tiếp cận mọi nội dung.

Song song với đó, nhà trường nên tăng cường giáo dục kỹ năng số, dạy trẻ cách sử dụng mạng an toàn, còn phụ huynh thì cần đồng hành nhiều hơn, trò chuyện với con, chứ không phải để mặc con "tự bơi" trong thế giới mạng.

Tôi hiểu chúng ta không thể ngăn cản sự phát triển của công nghệ. Nhưng người lớn có thể chọn cách tiếp cận thông minh, an toàn và có trách nhiệm cho con em mình. Trẻ em hôm nay chính là tương lai đất nước. Đừng để các em lớn lên trong một môi trường mạng đầy độc hại mà thiếu đi sự che chở. Bảo vệ trẻ em khỏi những mặt trái của mạng xã hội không chỉ là trách nhiệm của gia đình, nhà trường, mà còn là trách nhiệm của toàn xã hội.

Quynh Anh