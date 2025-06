Đăng ảnh chồng con lên Facebook để khoe hạnh phúc

'Đây là hạnh phúc của tôi, sự riêng tư chỉ gia đình tôi biết rõ là được, không cần phải đem ra trình diễn cho người khác xem'.

"Trên mạng xã hội, nhiều năm qua, tôi chỉ toàn đăng ảnh hoa trái, rau củ mà mình tự tay trồng hoặc những cảnh đẹp tôi bắt gặp đâu đó trong cuộc sống. Chưa bao giờ tôi khoe về các mối quan hệ riêng tư, được chồng con tặng quà này nọ, cảm giác bình yên hay du lịch sang chảnh gì hết... Bởi đây là hạnh phúc của tôi, sự riêng tư chỉ gia đình tôi biết rõ là được, không cần phải đem ra trình diễn cho người khác xem.

Tuy nhiên, tôi rất thẳng thắn, nếu người quen hay bạn bè hỏi về mình, tôi sẵn sàng trả lời, không giấu giếm điều gì. Nhưng nếu bảo tôi tự nhiên đi khoe lên Facebook thì nhất định không. Người hạnh phúc hay không chỉ cần nhìn là biết: gương mặt rạng ngời, tươi tắn (không nghiến răng, trề môi); mắt luôn ánh lên niềm vui (không trợn mắt, liếc xéo người khác); lời nói lạc quan, nhẹ nhàng (không đụng chạm ai, không xoi mói chỉ trích người khác, không bực bội)...".

Đó là chia sẻ của độc giả Nguoixala về thói quen chia sẻ mọi thứ lên mạng xã hội của nhiều người. Nhiều nghiên cứu chỉ ra những người hạnh phúc có xu hướng ít chia sẻ trên mạng xã hội để dành thời gian tận hưởng cuộc sống. Các chuyên gia cho biết, một số tính năng của mạng xã hội như bộ đếm lượt thích và khả năng cuộn vô hạn có thể khiến não bộ tiết ra dopamine không liên tục, khiến người dùng phụ thuộc vào những chiếc điện thoại thông minh.

Nhiều người sử dụng mạng xã hội để thể hiện bản thân hạnh phúc, sung túc và vui vẻ ra sao. Tuy nhiên, không nhiều người thực sự cảm thấy hài lòng với cuộc sống của họ đằng sau những bức ảnh hào nhoáng chia sẻ trên trang cá nhân. Thậm chí, một nghiên cứu chỉ ra rằng những người hay khoe bản thân hạnh phúc thường dễ tự ái và thích khoe khoang. Họ có xu hướng tìm kiếm những lời khen ngợi và sự công nhận từ không gian ảo vì không có quá nhiều sự ủng hộ ngoài đời thực.

Thừa nhận việc chia sẻ quá nhiều trên mạng xã hội mang lại nhiều điều tiêu cực, bạn đọc Lucifer nhấn mạnh: "Tôi vẫn hay chia sẻ cả niềm vui, nỗi buồn lên mạng xã hôi. Nhưng có một thực tế rất lạ là chuyện vui thì nhiều like, còn chuyện buồn rất ít like. Có mấy người trong danh sách bạn bè của tôi chỉ bấm like khi đúng gu của họ, ví dụ chuyện ăn chơi, du lịch..., chứ chuyện công việc họ không quan tâm.

Hay khi tôi đăng hình con, có người không bao giờ bấm like do họ không có con cái. Có người lại chỉ like mỗi khi tôi đăng hình liên quan công việc, đi công tác vì họ rất thành công trong sự nghiệp. Tóm lại, không phải cứ đăng cái gì lên mạng xã hội cũng nhận lại được sự đồng cảm".

Đồng tình với quan điểm trên, độc giả Quangdp bình luận: "Vợ tôi có nói một câu mà tôi thấy rất chí lý: 'Khoe thành công hay giàu có trên mạng thì người ta sẽ ganh tị. Kể khổ nhiều thì họ sẽ khinh thường. Còn kể lể những vấn đề đang vướng mắc, chuyện trong nhà, thì phần lớn họ chỉ xem như câu chuyện làm quà, hầu như không giúp được gì cho mình'. Thực tế đúng vậy, nên tôi thỉnh thoảng mới đăng chút ảnh sinh nhật, cưới xin, báo tử... như một cách báo tin cho người khác mà thôi".

"Có câu 'tâm sinh tướng' là vậy. Nhiều người cứ khoe khoang bản thân mình vui vẻ, lạc quan lắm, gặp ai cũng cười đùa rộn rã, nhưng chưa chắc bên trong họ đã hạnh phúc thực sự. Đã hạnh phúc, tâm an thì dù một mình cũng vui. Tâm không an nên mới tìm chốn lao xao.", độc giả Nguoixala kết lại những chia sẻ phía trên.

Thành Lê tổng hợp