Nền tảng Việt hỗ trợ phát triển AI chạy GPU Nvidia

AI Notebook của FPT cung cấp môi trường lập trình AI, kết hợp sức mạnh tính toán từ GPU Nvidia, đáp ứng việc nghiên cứu, đào tạo chuyên biệt.

Được công bố ngày 5/11, AI Notebook khai thác hạ tầng siêu máy tính của FPT AI Factory và kiến trúc mã nguồn mở JupyterLab, tạo không gian phát triển AI được cấu hình sẵn với nhiều tùy chọn GPU hiệu năng cao, chủ yếu từ GPU Nvidia. Người dùng có thể khởi tạo, thử nghiệm và tinh chỉnh mô hình, nhưng cần trả phí sử dụng GPU.

Giao diện AI Notebook.

So với cách quản lý bằng JupyterLab truyền thống, AI Notebook được đánh giá có thể đơn giản hóa việc triển khai và quản lý hạ tầng, qua đó rút ngắn chu trình thử nghiệm - huấn luyện AI, cũng như hiện thực hóa ý tưởng nhanh hơn. Nền tảng cũng cho phép thiết lập mô hình kết nối AI Labs thành không gian làm việc cộng tác, giúp triển khai nhiều dự án song song và có thể quản lý chung.

Người dùng AI Notebook có thể tùy chọn cấu hình sử dụng chip Nvidia H100 hoặc H200 theo nhu cầu hoặc giai đoạn phát triển mô hình. Theo FPT, hệ thống được vận hành với hạ tầng chuẩn của Nvidia, do đó đảm bảo độ an toàn và bảo mật.

Ông Lê Hồng Việt, đại diện tập đoàn FPT, cho biết AI Notebook hướng đến cung cấp công cụ cần thiết cho các nhà nghiên cứu, kỹ sư, giảng viên, sinh viên trong việc thử nghiệm huấn luyện và tinh chỉnh mô hình AI. "Việc loại bỏ rào cản hạ tầng và ngân sách giúp các tổ chức giáo dục, viện nghiên cứu phát triển AI hiệu quả, tiết kiệm hơn, từ đó thúc đẩy đổi mới sáng tạo và làm chủ công nghệ", ông nói.

FPT đang đẩy mạnh các dịch vụ liên quan đến AI cho nhiều nhóm người dùng. Từ đầu năm đến nay, công ty ra mắt một số giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo, như AI Studio và FPT AI Inference giúp kỹ sư, lập trình viên điều chỉnh, triển khai, huấn luyện mô hình AI để áp dụng vào thực tế hồi tháng 5; hay giải pháp bảo mật AI, nền tảng giám sát an ninh ứng dụng AI hay chip FPT Access Control System được tích hợp trong máy xác thực căn cước và thiết bị di động tại Công ước Hà Nội tháng trước. Tháng 8, FPT đã đưa vào vận hành FPT Fornix HCM02 - trung tâm dữ liệu lớn nhất của tập đoàn với sức chứa 3.600 tủ rack, phục vụ các nền tảng AI, cloud, chuyển đổi số. AI được kỳ vọng tạo lợi thế cạnh tranh giúp FPT hoàn thành mục tiêu 5 tỷ USD doanh thu dịch vụ công nghệ thông tin từ thị trường nước ngoài vào năm 2030.

Bảo Lâm