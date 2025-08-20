FPT vận hành trung tâm dữ liệu phục vụ chuyển đổi số

FPT Fornix HCM02 là trung tâm dữ liệu lớn nhất của FPT với sức chứa 3.600 tủ rack, phục vụ các nền tảng AI, Cloud, chuyển đổi số, vận hành từ 20/8.

Trung tâm có quy mô 8 tầng, được xây dựng theo kiến trúc dự phòng với các cấu hình N+1, N+2, 2N, cho phép bảo trì liên tục không gián đoạn, đảm bảo vận hành với uptime đạt bằng hoặc hơn 99,982%. Theo FPT, đây là yếu tố then chốt đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực như ngân hàng, thương mại điện tử, logistics, cùng các dự án chuyển đổi số quốc gia - đòi hỏi hệ thống công nghệ thông tin không được phép ngừng trệ dù chỉ trong vài giây.

Ông Trần Hải Dương, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc FPT Telecom International, Tập đoàn FPT cho biết data center này phát triển theo mô hình Carrier Neutral (Trung lập nhà mạng), cho phép khách hàng chủ động lựa chọn và kết nối với nhiều nhà cung cấp dịch vụ viễn thông. Ưu điểm của mô hình này là linh hoạt trong kết nối, tối ưu chi phí, nâng cao khả năng dự phòng, cải thiện hiệu suất vận hành. "Mô hình giúp kiến tạo một hệ sinh thái số mở, góp phần đảm bảo chủ quyền và an toàn hạ tầng số quốc gia", lãnh đạo đơn vị nói.

Trung tâm thiết kế và xây dựng theo chuẩn ANSI/TIA‑942 Rated 3, tích hợp hệ thống quản lý chất lượng và bảo mật chuẩn ISO 9001, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 và ISO 22301. FPT Fornix HCM02 đạt nhiều chứng chỉ an toàn dữ liệu và kiểm soát rủi ro như PCI DSS, SOC 2 và TVRA. Trung tâm còn thiết kế theo chuẩn LEED Certification - hệ thống tiêu chuẩn quốc tế về kiến trúc xanh, đồng thời đạt các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếp đất và an toàn chống sét đối với trạm viễn thông.

FPT Fornix HCM02 đóng vai trò là nền tảng cung cấp hệ sinh thái dịch vụ phục vụ chuyển đổi số cho mọi quy mô doanh nghiệp. Các dịch vụ từ cho thuê chỗ đặt máy chủ; cho thuê và cung cấp máy chủ vật lý; dịch vụ điện toán đám mây; quản lý, vận hành hệ thống công nghệ thông tin đến các giải pháp mạng và kết nối riêng biệt. "Mọi dịch vụ được đo ni đóng giày cho từng nhu cầu nhằm tối ưu chi phí, nâng cao hiệu suất và linh hoạt mở rộng quy mô phát triển của doanh nghiệp", đại diện tập đoàn nhận định.

Cũng theo đơn vị, dữ liệu đang đóng vai trò cốt lõi trong tiến trình chuyển đổi số toàn cầu. Dưới tác động của làn sóng AI, nhất là AI tạo sinh, sự phát triển của các mô hình tính toán hiệu suất cao, tiêu tốn nhiều năng lượng, nhu cầu mở rộng hạ tầng dữ liệu trên toàn cầu ngày càng tăng. Theo báo cáo của Mordor Intelligence, thị trường trung tâm dữ liệu trong nước ước tính đạt 524,7 MW năm 2025, dự kiến chạm mốc 950,4 MW vào năm 2030, tương đương tốc độ tăng trưởng trung bình hơn 12,6% mỗi năm.

Tại Đông Nam Á, Việt Nam đặt mục tiêu trở thành Digital Hub của khu vực vào năm 2030. Do đó, việc khai trương Fornix HCM02 được doanh nghiệp xem là bước đi chiến lược nhằm hiện thực hóa mục tiêu này. Trung tâm còn tạo nền tảng triển khai các dịch vụ như Fornix Private Cloud - giải pháp đám mây riêng tại Việt Nam kết hợp giữa chủ quyền dữ liệu, bảo mật quốc tế và khả năng mở rộng.

Đến nay, FPT sở hữu 4 data center tại Hà Nội (FPT Fornix HN01, FPT Fornix HN02) và tại TP HCM (FPT Fornix HCM01, FPT Fornix HCM02) với tổng diện tích hơn 17.000 m2 và sức chứa vượt 7.000 racks. Hệ sinh thái này đang là nền tảng quan trọng thúc đẩy chuyển đổi số cho hàng nghìn tổ chức, doanh nghiệp hàng đầu trong và ngoài nước.

Nhận định về vai trò của doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi số quốc gia, ông Hoàng Việt Anh, Chủ tịch Hội đồng quản trị FPT Telecom, tập đoàn FPT nhấn mạnh đơn vị đang góp phần giữ nhịp, tạo nền tảng cho tương lai số. Ngoài Data Center, doanh nghiệp có tuyến cáp quang biển cùng mạng lưới viễn thông phủ rộng.

"FPT cam kết đồng hành Chính phủ trong các chương trình lớn như Đề án 06 về Chính phủ số, Xã hội số và nền tảng dữ liệu quốc gia, góp phần đưa Việt Nam vượt qua thách thức, vươn lên mạnh mẽ", lãnh đạo doanh nghiệp phát biểu.

