FPT giới thiệu giải pháp bảo mật AI tại Công ước Hà Nội

Tập đoàn FPT tham gia lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng, giới thiệu các giải pháp bảo mật ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), ngày 25/10.

Công ước Hà Nội đánh dấu lần đầu tiên một quốc gia đăng cai ký kết điều ước toàn cầu về an ninh mạng. Sự kiện thể hiện vai trò chủ động và cam kết của Việt Nam trong thúc đẩy không gian mạng an toàn và hợp tác quốc tế.

Tại triển lãm trong khuôn khổ sự kiện, FPT giới thiệu các giải pháp bảo mật ứng dụng AI, góp phần đồng hành cùng các cơ quan quản lý trong xây dựng hệ sinh thái số tự chủ, thúc đẩy hợp tác công – tư nhằm bảo vệ thông tin và chủ quyền quốc gia.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn (thứ hai từ trái) và Phó Tổng thống Ecuador María José Pinto (trái) nghe đại diện FPT giới thiệu nền tảng bảo mật ứng dụng AI. Ảnh: FPT

Chia sẻ về sự kiện, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT FPT cho biết: "Tương lai của thế giới là tương lai số. Trí tuệ nhân tạo đang thực hiện nhiều công việc tốt hơn con người trong từng lĩnh vực cụ thể. Chúng ta sẽ sống, làm việc và giao tiếp trong không gian số, và khi đó, an toàn - an ninh mạng trở thành vấn đề sống còn của mọi tổ chức và quốc gia. Công ước Hà Nội là bước ngoặt mang tính biểu tượng lớn, khi lần đầu tiên Liên Hợp Quốc ký kết một khung pháp lý toàn cầu ngay tại Việt Nam. Điều này thể hiện rằng Việt Nam không chỉ là người tham gia, mà là quốc gia kiến tạo và đề xuất các sáng kiến toàn cầu. FPT xác định bảo vệ an ninh mạng quốc gia là nhiệm vụ hàng đầu của doanh nghiệp công nghệ Việt". Ông Bình cũng khẳng định, mô hình công tư đồng kiến tạo chính là sức mạnh của Việt Nam trong lĩnh vực an toàn an ninh mạng, bảo vệ chủ quyền của Việt Nam trên không số.

FPT cho biết đã chú trọng đầu tư phát triển hệ sinh thái an ninh mạng ứng dụng sâu rộng AI. Mỗi năm, FPT thực hiện hơn 1.500 dự án về an ninh mạng. Với khả năng tự động hóa cao, các giải pháp an ninh của FPT giúp tăng 400% tốc độ xử lý sự cố bảo mật, giảm thiểu thiệt hại và rủi ro. Hệ thống quản trị bảo mật của FPT cũng được chứng nhận hàng loạt tiêu chuẩn quốc tế như ISO/IEC 27001:2022, ISO/IEC 27017:2015, ISO/IEC 27018:2019, PCI DSS, SOC 2 Type 2, SOC 3, ISO/SAE 21434, và Chứng nhận ATTT cấp độ 4 cho nền tảng điện toán đám mây. Các trung tâm điều hành an ninh mạng (SOC) đạt chứng nhận CREST – tiêu chuẩn quốc tế hàng đầu.

Trường Đại học FPT hiện là một trong số ít cơ sở tại Việt Nam có chương trình đào tạo chuyên sâu về an toàn thông tin, đáp ứng nhu cầu nhân lực cho ngành.

Đông đảo khách quốc tế tham quan gian hàng FPT tại triển lãm công nghệ trong khuôn khổ Lễ mở ký Công ước Hà Nội. Ảnh: FPT

Tại triển lãm, FPT mang đến các giải pháp bảo mật AI từng giành giải thưởng khu vực như QaiDora Vision, FPT Camera AI, NightWolf SecureOne, cùng dịch vụ tư vấn, đánh giá, kiểm thử và vận hành hệ thống bảo mật. Ngoài ra còn có dòng chip quản lý nguồn và nền tảng chăm sóc sức khỏe từ xa ứng dụng AI.

Trong đó, nền tảng giám sát an ninh ứng dụng AI đã được triển khai tại một số dự án quốc gia, giúp các tổ chức chuyển từ phòng thủ bị động sang chủ động, phát hiện và ngăn chặn tới 80% sự cố tiềm ẩn thông qua cảnh báo sớm và phân tích hành vi bất thường theo thời gian thực.

Nền tảng NightWolf SecureOne hỗ trợ giám sát tài sản số liên tục. Dòng chip FPT Access Control System được tích hợp trong máy xác thực căn cước và thiết bị di động. Hệ thống chăm sóc sức khỏe từ xa cho phép người dùng đo huyết áp qua camera điện thoại, đánh giá sơ bộ tình trạng và cảnh báo nguy cơ.

Nền tảng giám sát an ninh ứng dụng AI được triển khai trong một số dự án quốc gia. Ảnh: FPT

Bên cạnh đó, FPT cũng mang tới triển lãm FPT Access control system (FAS) - Thiết bị quản lý xác thực CCCD của FPT cùng dòng chip nguồn do FPT thiết kế, ứng dụng trong các máy xác thực Căn cước công dân. FAS được tích hợp ứng dụng trong hệ thống quản lý an toàn học đường, giúp nhà trường kiểm soát ra vào, bảo vệ học sinh, và trong thiết bị xác minh di động, hỗ trợ lực lượng chức năng đảm bảo an ninh dân dụng, xác định tội phạm mọi lúc, mọi nơi.

Giải pháp tư vấn sức khỏe từ xa bằng công nghệ AI là một bước tiến trong việc quản lý sức khỏe cá nhân, đặc biệt là trong việc theo dõi các chỉ số quan trọng như huyết áp. Ứng dụng này cho phép Người dùng sử dụng điện thoại cá nhân để chủ động kiểm tra tình trạng huyết áp của bản thân thông qua camera. Dữ liệu huyết áp sau đó sẽ được hệ thống AI phân tích, đánh giá sơ bộ về tình trạng sức khỏe và cảnh báo sớm nếu có nguy cơ.

Công ước Hà Nội gồm 9 chương, 71 điều, đặt nền tảng pháp lý đa phương toàn diện nhằm đấu tranh với tội phạm mạng. Nội dung bao gồm hình sự hóa các hành vi phạm tội qua mạng, cơ chế hợp tác điều tra, dẫn độ, chia sẻ chứng cứ, xử lý tài sản và hỗ trợ nạn nhân.

Công ước là kết quả của gần 5 năm thương lượng giữa các quốc gia thành viên, đồng thời là lần đầu tiên một địa danh Việt Nam được gắn với một điều ước toàn cầu, đánh dấu bước ngoặt trong lịch sử đối ngoại đa phương và quan hệ Việt Nam - Liên Hợp Quốc.

Quang Anh