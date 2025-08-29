FPT ký hợp đồng chuyển đổi số 100 triệu USD với khách Mỹ

Tập đoàn FPT cho biết đã ký đồng ba năm trị giá 100 triệu USD nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số cho một đối tác Mỹ.

FPT không nêu tên đối tác hợp tác, ngoài việc cho biết sẽ cùng doanh nghiệp này triển khai các giải pháp chuyển đổi số tại Bắc Mỹ, châu Âu và Nhật Bản. Thỏa thuận được đánh giá là bước tiến quan trọng trong chiến lược toàn cầu của FPT, cho thấy năng lực trong việc cung cấp các dịch vụ công nghệ linh hoạt.

Trụ ở FPT.

Sau khi ký kết, FPT sẽ triển khai các giải pháp chuyển đổi số cho khách hàng Mỹ trong các lĩnh vực như ngân hàng, tài chính, bảo hiểm và bán lẻ, cùng kế hoạch mở rộng sang ngành sản xuất, y tế, logistics và năng lượng. Các dịch vụ sẽ trải dài từ tư vấn công nghệ thông tin, chuyển đổi hệ thống lên nền tảng đám mây đến vận hành hạ tầng và ứng dụng. Tất cả đều tích hợp AI và phân tích dữ liệu nhằm tối ưu hiệu suất, chi phí và khả năng mở rộng.

"AI là trọng tâm chiến lược của FPT. Chúng tôi tích hợp AI vào mọi giải pháp để mang lại kết quả thông minh hơn, giúp khách hàng thực hiện các dự án chuyển đổi số quy mô lớn một cách hiệu quả," ông Đặng Trần Phương, Phó tổng giám đốc FPT Software kiêm Tổng giám đốc khu vực châu Mỹ của FPT, chia sẻ.

Với định hướng "AI-First", công ty cũng đẩy mạnh nghiên cứu phát triển giải pháp trí tuệ nhân tạo, phát huy nguồn lực là đội ngũ chuyên gia toàn cầu cùng các đối tác như Microsoft và Nvidia để tạo ra sản phẩm chuyển đổi số hiệu quả.

Trước đó, FPT cũng có một số hợp đồng trị giá trên 100 triệu USD tại thị trường như Mỹ, Singapore và Đức. Trong năm 2024, công ty một ký hợp đồng lớn trị giá 225 triệu USD với một tập đoàn công nghệ hàng đầu tại Mỹ.

FPT cũng xây dựng các "nhà máy AI" tại Việt Nam và Nhật Bản, hiện được xếp hạng trong nhóm siêu máy tính nhanh nhất thế giới, giúp tăng tốc phát triển và triển khai giải pháp AI quy mô lớn. Ngày 20/8, công ty đưa vào vận hành trung tâm dữ liệu FPT Fornix HCM02 lớn nhất của công ty ở TP HCM, cũng như ra mắt nền tảng AI FleziPT do chính đội ngũ phát triển nhằm trao cho doanh nghiệp công cụ chuyển đổi số linh hoạt, toàn diện, dễ dàng nhân rộng.

Bảo Lâm