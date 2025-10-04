FPT phát triển chip chuyên dụng Bonsai AI

FPT Semiconductor, công ty bán dẫn thuộc tập đoàn FPT, cho biết đang lên kế hoạch phát triển chip chuyên dụng cho trí tuệ nhân tạo có tên Bonsai AI.

Trong tọa đàm ngày 2/10 tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở Nhật Bản, ông Nguyễn Vinh Quang, Giám đốc FPT Semiconductor, chia sẻ kế hoạch tạo chip Bonsai AI dành cho các ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Ông Nguyễn Vinh Quang, Giám đốc FPT Semiconductor, trình bày về chip Bonsai AI. Ảnh: Vân Anh

Ông cho biết Bonsai AI tập trung vào sự tinh gọn, hướng tới thị trường ngách nhưng có giá trị công nghệ cao. Trong đó, mỗi loại chip AI do FPT thiết kế và sản xuất sẽ giống như "một cây bonsai được chỉnh sửa và uốn tỉa theo cách riêng". Tuy nhiên, chi tiết kế hoạch không được đề cập.

FPT Semiconductor được thành lập năm 2022. Sau ba năm, công ty thiết kế thành công nhiều dòng chip nguồn PMIC ứng dụng trong thiết bị điện tử cá nhân, thiết bị gia dụng, hệ thống nhà thông minh và thiết bị y tế thông minh. Công ty cũng đang định hướng phát triển sản phẩm chip tích hợp thuật toán và mô hình AI trực tiếp trên thiết bị biên (AI-on-Edge), chip phục vụ lĩnh vực IoT, y tế, lĩnh vực nông lâm thủy sản...

Tại tọa đàm, vấn đề chip chuyên dụng cần được phát triển cho những sản phẩm chiến lược nào và trong lĩnh vực nào cũng được thảo luận. Các chuyên gia nhấn mạnh điều này cần mô hình hợp tác "ba nhà", gồm Nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp. Trong đó, Nhà nước có vai trò định hướng chính sách, hỗ trợ nguồn lực, nhà khoa học đảm nhận nhiệm vụ nghiên cứu, làm chủ công nghệ, còn doanh nghiệp là lực lượng triển khai ứng dụng và thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ kêu gọi nhà khoa học và doanh nghiệp tham gia các dự án R&D trọng điểm, nhấn mạnh vai trò chip chuyên dụng cho an ninh và kinh tế số.

Ngày 1/10, tại họp báo công bố Triển lãm ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam (SEMIEXPO Vietnam 2025), bên lề Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia 2025, ông Võ Xuân Hoài, Phó giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC), cho biết số lượng công ty thiết kế chip tại Việt Nam đã tăng gấp đôi trong ba năm, từ mức 30 đơn vị năm 2022 lên 60 trong năm nay. Doanh thu dự báo tăng trưởng trung bình 11,6% mỗi năm tính đến 2027.

Việt Nam cũng chứng kiến sự tham gia của nhiều tên tuổi lớn, như lĩnh vực đóng gói và kiểm thử có Amkor, Hana Micron, vật liệu bán dẫn có Coherent. Công ty Renesas tại TP HCM hiện có hơn 1.000 kỹ sư, tham gia vào những công đoạn có giá trị cao nhất của ngành. Tại Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia 2025, Chủ tịch hãng chip Marvell cũng sang Việt Nam, cho biết số lượng kỹ sư của họ tại Việt Nam tăng từ 300 lên 600 trong ba năm qua.

"Cả số lượng và chất lượng đều tăng trưởng", ông Hoài nói, khẳng định ngành công nghiệp bán dẫn đã trở thành ngành được Việt Nam ưu tiên phát triển thời gian tới.

Bảo Lâm