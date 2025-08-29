FPT công bố giải thưởng AI trị giá một triệu USD

FPT cho biết Âu Lạc Grand Prize với trị giá một triệu USD là giải thưởng lớn nhất tại Việt Nam trong lĩnh vực AI.

Mục tiêu của giải thưởng là tìm kiếm những sản phẩm, giải pháp ứng dụng AI do người Việt phát triển, làm chủ. "Chúng tôi tin Âu Lạc Grand Prize là động lực thúc đẩy cá nhân, tổ chức trong xã hội cùng phát triển và ứng dụng AI mạnh mẽ", ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT FPT, cho biết. "Giải thưởng ghi nhận những thành tựu tiên phong trong AI, là lời khích lệ cộng đồng khoa học, doanh nghiệp và thế hệ trẻ Việt Nam chung tay kiến tạo AI vì sự phát triển bền vững của đất nước, vì chủ quyền công nghệ Việt".

Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT FPT. Ảnh: Trần Huấn

Âu Lạc Grand Prize dự kiến trao trong ba năm liên tiếp, bắt đầu từ 2026 dành cho những sản phẩm, giải pháp trí tuệ nhân tạo đột phá cho kinh tế - xã hội, tác động tích cực và bền vững cho cộng đồng. Giải thưởng do Liên minh AI Âu Lạc bảo trợ, với sự tham dự của hội đồng chuyên môn gồm nhà lãnh đạo, chuyên gia, doanh nghiệp và cộng đồng công nghệ trong nước, quốc tế. Bên cạnh giá trị tiền thưởng một triệu USD, các cá nhân, tổ chức đoạt giải được Liên minh cố vấn, hỗ trợ kết nối mở rộng tầm ảnh hưởng trong nước và quốc tế.

Vào tháng 6, hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính, FPT khởi xướng thành lập Liên minh AI Âu Lạc, quy tụ hơn 20 công ty công nghệ, viện nghiên cứu, trường đại học tham gia.

FPT bắt đầu nghiên cứu phát triển AI từ hơn một thập kỷ trước. Công ty xác định đây là một trong 5 công nghệ trụ cột trong chiến lược dài hạn, bên cạnh bán dẫn, công nghệ phần mềm ôtô, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Hiện FPT có đội ngũ hơn 1.000 kỹ sư, chuyên gia AI, phát triển hai nhà máy phục vụ AI tại Việt Nam và Nhật Bản cùng Nvidia.

Ở lĩnh vực đào tạo, FPT có mạng lưới hợp tác nghiên cứu với trường đại học, viện nghiên cứu trong và ngoài nước như Mila, LandingAI, đưa AI vào giảng dạy từ lớp 1 và đưa AI/robot vào giáo dục phổ thông. Tập đoàn đã đào tạo 1.700 sinh viên chuyên ngành AI và đặt mục tiêu đến 2030 đào tạo kỹ năng AI cho 500.000 người.

Bảo Lâm