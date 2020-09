Nên học nghề hay làm lao động tự do?

Tôi từng nghĩ cứ chọn đại một ngành học, miễn sao ra trường có việc làm, ưu tiên những nghề mà xã hội đang cần thay vì theo đam mê.

Tôi sinh năm 1998, hiện tại đang ở nhà, không đi làm. Trước kia, tôi có làm nhân viên bán hàng cho một cửa hàng tiện ích, nhưng vì lý do tính chất công việc không phù hợp nên tôi đã làm đơn xin nghỉ. Tôi chưa biết mình sẽ làm gì tiếp theo? Tôi có dự định đi học trung cấp nghề, thời gian khoảng một năm rưỡi, với hy vọng kiếm được công việc ổn định để có thể tự nuôi bản thân mà không phải làm gánh nặng cho gia đình.

Nhưng tôi băn khoăn không biết nên học ngành gì? Vì tôi không thích bất kỳ ngành của trường định đăng ký học. Tôi cũng từng nghĩ rằng cứ chọn đại một ngành học, miễn sao ra trường có việc làm. Tôi sẽ chọn những ngành nghề mà nhu cầu xã hội đang cần thay vì lựa chọn theo sở thích, đam mê. Dựa trên thực tế, tôi nhắm đến ngành điện lạnh và điện công nghiệp, vì hai ngành nghề này có nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp cao hơn những ngành khác.

Xin nói thêm rằng, sở thích và cũng là niềm đam mê lớn nhất của tôi là lái xe, đặc biệt là những dòng xe du lịch bảy chỗ. Tôi cũng đã có bằng lái. Nhưng hiện tại, muốn làm tài xế, tôi chỉ có thể xin vào các hãng taxi chứ không còn ai tuyển nữa. Bên cạnh đó, một số người bạn của tôi đang chạy cho các hãng cũng than thở về tình trạng ế khách do tình hình dịch bệnh, nên tôi đành phải gác lại đam mê của mình.

Giờ tôi chỉ còn hai lựa chọn: Một là sẽ tiếp tục làm các công việc tự do (như phục vụ, nhân viên bán hàng). Làm tự do đồng nghĩa sẽ không mang lại được cơ hội phát triển nghề nghiệp, thu nhập không ổn định, cơ hội thăng tiến cũng rất thấp. Phương án hai là học trung cấp nghề (điện công nghiệp hoặc điện lạnh) để lấy bằng đi xin việc. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về hai ngã rẽ này vì nó sẽ quyết định rất nhiều đến tương lai của bản thân. Rất mong các độc giả VnExpress có thể cho tôi lời khuyên, tư vấn hữu ích về việc nên chọn học nghề hay là tiếp tục làm những công việc tự do?

Liêu Thanh Vỹ