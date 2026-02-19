Nên ăn gì trước khi uống rượu?

Ăn thực phẩm giàu đạm và khoáng chất như trứng, chuối, hạt trước khi uống rượu làm chậm hấp thu cồn, giảm say và hạn chế phần nào tác động tức thời.

Thực phẩm ăn trước khi uống rượu bia có thể ảnh hưởng đáng kể đến phản ứng của cơ thể sau đó. Lựa chọn phù hợp giúp làm chậm hấp thu cồn, kiểm soát cảm giác đói, cân bằng điện giải và giảm phần nào tác động tức thời của đồ uống có cồn.

Trứng

Trứng cung cấp protein dồi dào với khoảng 6 g protein mỗi quả. Trứng là nguồn protein chất lượng cao, cung cấp khoảng 6 g mỗi quả cỡ vừa. Nhờ khả năng làm chậm quá trình làm rỗng dạ dày, trứng có thể làm giảm tốc độ hấp thu rượu vào máu. Protein cũng tạo cảm giác no lâu, góp phần hạn chế ăn uống mất kiểm soát - tình trạng dễ xảy ra khi rượu làm suy giảm khả năng kiềm chế. Bạn có thể dùng trứng luộc, trứng bác hoặc trứng tráng kèm rau củ để tăng thêm chất xơ và giá trị dinh dưỡng.

Yến mạch

Yến mạch chứa lượng lớn chất xơ và protein, tạo cảm giác no đồng thời giảm tác động tiêu cực của rượu. 40 g yến mạch sống chứa gần 5 g protein, 4 g chất xơ cùng với magiê, selen và sắt. Yến mạch hỗ trợ bảo vệ gan khỏi tổn thương do rượu gây ra. Bạn có thể nấu bột yến mạch, cho vào sinh tố hoặc làm đế bánh pizza.

Chuối

Ăn chuối có thể ngăn ngừa sự mất cân bằng điện giải. Với gần 4 g chất xơ trong mỗi quả, thực phẩm này làm chậm quá trình hấp thụ rượu. Hàm lượng kali cao và tỷ lệ nước của nó lên tới 75% giúp giữ nước cho cơ thể. Chuối có thể ăn trực tiếp hoặc kết hợp với bơ đậu phộng, sữa chua để tăng cường dinh dưỡng.

Hạt chia

Hạt chia giàu chất xơ, protein và các vi chất như mangan, magiê, canxi. Chất xơ trong hạt chia làm chậm quá trình hấp thụ rượu vào máu đáng kể còn các chất chống oxy hóa như axit rosmarinic và axit gallic ngăn ngừa tổn thương tế bào gan.

Sữa chua Hy Lạp

Sữa chua Hy Lạp không đường mang lại sự cân bằng giữa protein, chất béo và carbohydrate. Lượng protein cao trong sữa chua giúp tiêu hóa chậm, giảm tác động của rượu lên cơ thể và ngăn ngừa cảm giác thèm ăn về đêm. Bạn có thể thêm trái cây hoặc các loại hạt vào sữa chua để tăng thêm hương vị và cảm giác no.

Các loại quả mọng

Dâu tây, mâm xôi và việt quất chứa nhiều chất xơ, vitamin C, K và mangan. Với hàm lượng nước cao, chúng giúp cơ thể giữ nước, giảm tác động của việc mất nước do rượu. Các chất chống oxy hóa trong quả mọng, đặc biệt là việt quất và dâu tây, giúp cải thiện tình trạng chống oxy hóa trong gan, bảo vệ tế bào khỏi stress oxy hóa do rượu.

Bưởi

Bưởi là nguồn cung cấp vitamin C, A và chất xơ dồi dào. Loại quả này còn chứa naringenin và naringin, hai hợp chất chống oxy hóa góp phần ngăn ngừa tổn thương gan cùng sự tích tụ chất béo do rượu gây ra. Tuy nhiên, cần lưu ý bưởi có thể tương tác với một số loại thuốc, nên tham khảo ý kiến bác sĩ nếu đang điều trị bệnh.

Các loại dưa

Dưa hấu (chứa 91% thành phần là nước) và dưa lưới (90% nước) bù nước cho cơ thể khi uống rượu. Chúng cũng cung cấp các chất điện giải quan trọng như kali, vốn dễ bị sụt giảm khi bạn tiêu thụ nhiều đồ uống có cồn. Ăn dưa là cách giải khát tự nhiên đồng thời hỗ trợ cơ thể duy trì trạng thái cân bằng tốt.

Khoai lang

Khoai lang không chỉ là nguồn cung cấp kali dồi dào giúp cân bằng điện giải khi uống rượu mà còn giàu carbohydrate phức hợp. Carbohydrate phức hợp cần nhiều thời gian hơn để phân giải, có thể có lợi trong việc giảm tác động của rượu lên cơ thể. Ăn khoai lang luộc giúp giảm sự thay đổi của lượng đường trong máu đột ngột, giảm cảm giác đói và ngăn ăn quá nhiều do uống rượu.

Các loại hạt

Hỗn hợp các loại hạt là món ăn nhẹ lành mạnh, giàu dinh dưỡng, phù hợp dùng trước khi dùng rượu bia. Các loại hạt như hạnh nhân, hạt óc chó, hạt bí ngô và hạt lanh đều giàu chất xơ, protein, giảm tác hại của rượu. Thêm vào đó, chúng cấp magiê, kali và canxi, có thể ngăn ngừa rối loạn điện giải do uống rượu gây ra.

Bảo Bảo (Theo Healthline)