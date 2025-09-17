MPV cỡ nhỏ tháng 8: doanh số giảm, vị thế không đổi

Doanh số toàn phân khúc MPV cỡ B trong tháng 8 đạt 2.549 xe, giảm gần 30% so với tháng 7.

Thị trường ôtô nói chung đi xuống về sức mua trong tháng 8, phân khúc MPV cỡ B với những mẫu xe ăn khách như Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz, cũng vậy. So với tháng liền kề, doanh số của phân khúc giảm 29,4%, đạt 2.549 xe bán ra.

Những mẫu xe thuộc nhóm đầu bảng xếp hạng đều giảm doanh số. Cái tên thống trị phân khúc là Xpander giảm 42% so với tháng 7. Đối thủ xếp sau - Veloz - giảm 21%. Honda BR-V và Kia Carens giảm lần lượt 27% và 38%.

Theo giới kinh doanh xe chính hãng, tuần cuối tháng 8 trùng với những ngày đầu của tháng 7 Âm lịch khiến nhiều khách hoãn mua xe. Vì thế, doanh số các dòng xe chạy dịch vụ nói chung đều chững lại.

Với Hyundai Stargazer, Suzuki XL7, khuyến mãi 100% lệ phí trước bạ kèm phụ kiện giúp doanh số hai mẫu này nhích nhẹ trong tháng 8 so với tháng liền kề. Stargazer tăng 15%, XL7 tăng 19%.

Về thị phần, Mitsubishi Xpander vẫn giữ vững thế thống trị. Từ 2019 đến nay, mẫu xe Nhật luôn dẫn đầu bảng xếp hạng doanh số phân khúc và là trụ cột của Mitsubishi tại Việt Nam.

Lượng bán hơn 10.000 xe sau 8 tháng của Xpander chiếm đến 43% tổng doanh số phân khúc. Tuy nhiên, thông tin bản nâng cấp nhẹ sắp ra mắt cũng phần nào khiến khách hàng chần chừ việc mua xe trong tháng vừa qua.

Từ trái qua phải, các mẫu Xpander, XL7, Stargazer, Veloz. Ảnh: MMV, Thành Nhạn, HTC, TMV

Veloz và Avanza, bộ đôi MPV cỡ B của Toyota bán tổng cộng 5.352 xe, bằng khoảng phân nửa Xpander. Hãng Nhật từng muốn cạnh tranh sòng phẳng với Xpander khi ra mắt thế hệ mới của hai mẫu xe này hồi đầu 2022. Nhưng đến nay sau gần 3 năm, doanh số bộ đôi MPV nhà Toyota so với đối thủ đồng hương vẫn còn cách xa mục tiêu ấy.

BR-V, Carens, Stargazer hợp thành nhóm 3 mẫu xe cạnh tranh nhau ở ngưỡng doanh số dưới 2.500 xe sau 8 tháng đầu 2025. BR-V có lợi thế thương hiệu, cảm giác lái nổi trội hơn các đối thủ trong phân khúc nhưng không gian nội thất có phần thua thiệt hơn.

Carens đa dạng phiên bản lựa chọn, định vị phong cách SUV, giá bán khá cao so với mặt bằng chung. Hyundai Stargazer có lợi thế về giá, hàm lượng tiện nghi nhưng đi kèm là thiết kế chưa hợp gu số đông.

XL7 vẫn là xe bán chạy nhất của Suzuki nhưng mức độ đóng góp không còn lớn như trước. Cạnh tranh từ những mẫu MPV mới từ Trung Quốc, xe gầm cao cỡ nhỏ thuần điện của VinFast lẫn các đối thủ Nhật mảng xe dịch vụ khiến sức hút XL7 dần mờ nhạt.

Phạm Trung