MPV cỡ nhỏ chạy đua giảm giá hàng chục triệu đồng

Tháng 10, hầu hết các mẫu MPV cỡ B như Xpander, Veloz, XL7, BR-V đều giảm giá bằng ưu đãi 50-100% lệ phí trước bạ.

Bước vào quý cuối 2025, hàng loạt mẫu xe MPV được hãng giảm giá, kích cầu bằng hình thức hỗ trợ lệ phí trước bạ. Từ xe bán chạy nhất như Xpander đến những dòng bán chậm như XL7, Avanza đều có khuyến mãi.

Mitsubishi Xpander, ông vua doanh số phân khúc MPV những năm qua khuyến mãi 50% lệ phí trước bạ trên bản MT lắp ráp trong nước, tương đương 28 triệu đồng. Các bản còn lại ở mức 100%, tương đương 60-70 triệu đồng.

Không kém cạnh, Toyota Việt Nam hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho tất cả các phiên bản của Avanza và Veloz. Mức giảm trên dòng Toyota Veloz là khoảng 73-75 triệu đồng. Con số trên Avanza là 65-70 triệu đồng.

Một mẫu Veloz trưng bày tại đại lý Toyota ở TP HCM. Ảnh: Phạm Trung

Suzuki XL7 vừa ra mắt phiên bản đặc biệt Black Edition cho XL7 nhân kỷ niệm chặng đường 30 năm hãng có mặt tại Việt Nam. Giá bản này vẫn 600 triệu đồng, không đổi so với bản thường và hiện được ưu đãi toàn bộ lệ phí trước bạ. Tại đại lý, mức giảm cao nhất áp dụng cho mẫu MPV Suzuki khoảng 70 triệu đồng.

Honda BR-V cũng chạy đua với các đối thủ khi có mức khuyến mãi 50-100% lệ phí trước bạ cho hai phiên bản G, L. Mức giảm giá tại đại lý của BR-V dao động khoảng 32-70 triệu đồng.

Hyundai Thành Công kết hợp đại lý kích cầu cho Stargazer, mẫu MPV nhập khẩu Indonesia bằng gói ưu đãi tương tự BR-V. Mức giảm giá của Hyundai Stargazer khoảng 35-60 triệu đồng.

So với các đối thủ, Kia Carens được Thaco ưu đãi ít hơn khi mức khuyến mãi cao nhất áp dụng khoảng 35 triệu đồng.

Tính đến tháng 9, Mitsubishi tiếp tục là mẫu MPV cỡ B bán chạy nhất phân khúc với doanh số cộng dồn đạt 12.438 xe. Xếp sau là Toyota Veloz là 5.408 xe.

Phạm Trung