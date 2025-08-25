Hai tài xế khẩu chiến trên đoạn đường bị chiếm một nửa làm chỗ đậu ôtô

Con ngõ đông đúc vốn rộng hai làn xe, nay chỉ còn một vì người ta đã chiếm dụng một nửa làm chỗ đậu ôtô cả ngày lẫn đêm.

Sáng nay, đầu tuần, trời Hà Nội có mưa khiến giao thông giờ cao điểm càng thêm ùn tắc. Như mọi ngày, tôi đi làm qua ngõ 232 Yên Hòa (Hà Nội). Nhưng hôm nay, cả con ngõ tắc cứng, các phương tiện không thể di chuyển nổi. Chuyện là hai ôtô bốn chỗ đi theo hướng ngược chiều nhau đã "chạm mặt" ngay khúc ngõ chỉ vừa đủ hai làn xe.

Thay vì tìm cách xử lý nhẹ nhàng, cả hai tài xế lao vào chửi bới, cãi vã om sòm, ai cũng khăng khăng mình đúng, không chịu nhường. Kết quả là hàng chục phương tiện phía sau cả hai bên phải đứng im, xếp thành một hàng dài bất lực. Còi xe inh ỏi, tiếng người bực dọc, khung cảnh hỗn loạn như một cái chợ.

Vấn đề là, nếu con ngõ vừa đủ cho hai làn xe thì lẽ ra hai ôtô hoàn toàn có thể dễ dàng tránh nhau, thoải mái đi trên làn đường của mình. Nhưng ở đây, xung đột phát sinh vì bên phải ngõ bị một hàng ôtô nối đuôi nhau đỗ kín từ đầu đến cuối, chiếm trọn một làn đường. Vậy là đường hai làn nay chỉ còn một. Các phương tiện buộc phải chen chúc, tránh né nhau trên phần đường còn lại khiến giao thông càng thêm căng thẳng.

Lạ là ở chỗ, việc đỗ xe tràn lan, chiếm dụng lòng đường, đặc biệt ở những ngõ nhỏ lưu thông, đông dân cư như thế này, đã trở thành "chuyện thường ngày ở huyện". Người dân sống quanh đó ai cũng khổ sở, người đi đường ai cũng bức xúc, nhưng cơ quan chức năng dường như vẫn chưa có biện pháp xử lý triệt để, dù tình trạng trên đã kéo dài nhiều tháng trời.

Thực tế, khu vực này không có biển cấm đỗ xe, bởi vậy địa phương cũng không đủ căn cứ để xử lý. Thay vào đó, các lực lượng chức năng chủ yếu chỉ tuyên truyền, vận động người dân không đỗ xe vào giờ cao điểm nhằm tránh gây ùn tắc. Nhưng ngày qua ngày, tình hình vẫn chẳng thay đổi. Đó chính là bất cập rất cần được cơ quan quản lý sớm điều chỉnh.

Cảnh tượng hôm nay tôi gặp không chỉ là chuyện hai tài xế cự cãi vì một xung đột nhỏ, mà phản ánh một thực trạng nhức nhối: ý thức đỗ xe bừa bãi cộng với sự buông lỏng quản lý đang biến nhiều con ngõ ở Hà Nội thành "bãi giữ xe miễn phí" trên lòng đường. Người dân, người đi lại, tất cả đều phải trả giá bằng thời gian, sự bực bội, và cả những cuộc cãi vã vô nghĩa.

Đã đến lúc chúng ta cần nhìn thẳng vào vấn đề nhức nhối này. Nếu cơ quan chức năng không xử lý nghiêm tình trạng chiếm dụng đường ngõ để đậu xe, thì những cảnh ùn tắc, cãi vã, thậm chí xô xát sẽ còn tiếp diễn, làm xấu xí thêm bộ mặt đô thị vốn đã quá chật chội và bức bối.

Tu Linh