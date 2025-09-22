Mitsubishi Xpander phiên bản mới ra mắt khách Việt

Mẫu MPV bán chạy của Mitsubishi nâng cấp thiết kế và công nghệ, thêm trang bị an toàn, giá tăng 1 triệu đồng.

Hãng xe Nhật Bản Mitsubishi giới thiệu Xpander và Xpander Cross phiên bản mới cho thị trường Việt Nam ngày 22/9. Ở phiên bản mới, Xpander và Xpander Cross tinh chỉnh thiết kế từ trong ra ngoài, nâng cấp màn hình giải trí lớn hơn và thêm tính năng an toàn, trong khi giá bán coi như giữ nguyên như bản cũ khi chỉ tăng 1 triệu.

Mitsubishi Xpander AT Premium phiên bản mới giá 659 triệu đồng ra mắt ngày 22/9. Ảnh: Lương Dũng

Ở ngoại thất, cặp Xpander 2025 có lưới tản nhiệt, cản trước và cản sau thiết kế mới hầm hố hơn. Bộ vành đúc 17 inch phong cách mới, phù hợp với từng mẫu xe. Riêng Xpander AT Premium thiết kế lại đèn ban ngày LED sắc nét hơn và đèn sương mù và ốp thể thao liền mạch quanh xe.

Cả Xpander và Xpander Cross bản nâng cấp đều có vô-lăng thiết kế 3 chấu mới, bọc da và tích hợp các phím điều khiển chức năng. Đặc biệt, màn hình kỹ thuật số 8 inch mới, thay cho màn hình analog kèm LCD 4,2 inch. Màn hình cảm ứng giải trí 10 inch mới, thay cho màn 9 inch. Ngoài ra, hỗ trợ kết nối không dây Apple CarPlay và Android Auto mới. Ghế bọc da tông đen trên Xpander AT Premium 2025, trong khi người anh em Xpander Cross bọc ghế hai tông màu đỏ-đen.

Xpander và Xpander Cross nâng cấp bảng đồng hồ và màn hình giải trí mới. Ảnh: Lương Dũng

Xpander và Xpander Cross mới trang bị an toàn với 6 túi khí tiêu chuẩn mới. Trong khi Xpander AT Premium bổ sung thêm hệ thống kiểm soát vào cua chủ động AYC. Các tính năng khác giữ nguyên như bản cũ như phanh ABS/EBD/BA, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc.

Bộ đôi Xpander và Xpander Cross 2025 trang bị động cơ 1.5 MIVEC công suất 104 mã lực, mô-men xoắn cực đại 141 Nm. Hộp số tự động 4 cấp 4AT, dẫn động cầu trước.

Mitsubishi Xpander 2025 bản AT Premium giá 659 triệu đồng và Xpander Cross 2025 giá 699 triệu đồng. Mức giá này tăng nhẹ một triệu đồng so với bản cũ.

Tại Việt Nam, Mitsubishi Xpander cạnh tranh với những đối thủ như Toyota Veloz (giá 638-660 triệu đồng), Honda BR-V (giá 661-705 triệu đồng), Kia Carens (giá 589-779 triệu đồng), Hyundai Stargazer (giá 489-599 triệu đồng), Suzuki XL7 (giá 599 triệu đồng) và Toyota Avanza (giá 558-598 triệu đồng).

Xpander Cross phiên bản mới giá 699 triệu đồng. Ảnh: Lương Dũng

Tháng 8 vừa qua, Xpander đánh dấu mốc 120.000 xe bán ra tại Việt Nam, kỷ niệm 8 năm đồng hành cùng khách Việt, khẳng định vị thế MPV phổ thông bán chạy nhất phân khúc. Dù làn sóng MPV điện đang lên tại thị trường Việt, nhưng những chiếc MPV chạy xăng như Xpander vẫn là lựa chọn tiện lợi cho những khách hàng không muốn tốn thời gian cho việc sạc xe, tìm chỗ sạc, hoặc đơn thuần là thích cảm giác của xe xăng.

Lương Dũng