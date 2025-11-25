Mitsubishi Xpander chắc suất bán chạy nhất phân khúc 2025

Với khoảng cách gần 8.000 xe với đối thủ khi 2025 còn hai tháng, Xpander gần như chắc suất bán chạy nhất phân khúc năm thứ 7 liên tiếp.

Trong nhịp tăng trưởng chung của thị trường, doanh số hầu hết các mẫu MPV cỡ B tháng 10 đều cải thiện so với tháng trước. Mitsubishi Xpander vẫn áp đảo các đối thủ khi doanh số đạt 2.644 xe, chiếm hơn một nửa tổng lượng bán ra của toàn phân khúc.

Ngoại trừ Xpander, không một mẫu xe nào trong phân khúc có doanh số chạm ngưỡng 1.000 xe trong tháng 10. Toyota Veloz là mẫu xe tiệm cận nhất khi có 817 xe bán ra.

Khoảng cách của Xpander và bộ đôi Toyota Veloz, Avanza tiếp tục được nới rộng. Sau 10 tháng, mẫu xe Mitsubishi bán nhiều hơn hai đối thủ đồng hương gần 8.000 xe. Với mức bán trung bình hàng tháng khiêm tốn hơn nhiều so với Xpander, cơ hội lội ngược dòng dành cho hai mẫu xe nhà Toyota là gần như không thể khi 2025 còn hai tháng.

Mẫu Xpander Cross tại một đại lý ở Hà Nội. Ảnh: Lương Dũng

Nếu Xpander giữ được ngôi vương doanh số phân khúc 2025, Mitsubishi có năm thứ 7 liên tiếp là thương hiệu ăn khách nhất nhóm xe đa dụng cỡ B. Trong khi Toyota cũng chừng đó năm về nhì. Tuy đang dẫn đầu nhưng so với cùng kỳ 2025, doanh số Xpander gần như giậm chân tại chỗ.

Thay đổi đáng kể nhất trong bức tranh thị phần phân khúc MPV là sự vươn lên của Honda BR-V. Từ chỗ thuộc nhóm bán chậm nhất, mẫu xe Honda vươn lên vị trí thứ ba về doanh số sau 10 tháng.

So với cùng kỳ năm ngoái, BR-V tăng trưởng doanh số 17%, trong khi toàn phân khúc giảm nhẹ 2%. Ngoài mẫu xe Honda, Suzuki XL7 là cái tên còn lại cũng tăng doanh số (21%).

Hai mẫu xe Hàn là Kia Carens và Hyundai Stargazer không tạo được đột biến trong bối cảnh sức ảnh hưởng của các đối thủ Nhật là quá lớn. Carens bán hơn 3.100 xe, kèn cựa Honda BR-V. Trong khi Stargazer xếp kề cuối bảng xếp hạng doanh số phân khúc.

Phạm Trung