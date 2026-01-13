Mitsubishi Xpander bán chạy nhất phân khúc năm thứ 7 liên tiếp

Mẫu MPV nhà Mitsubishi kết thúc 2025 với gần 19.900 xe, bỏ xa bộ đôi đối thủ Toyota Avanza, Veloz khoảng 10.000 xe.

Tháng 12, doanh số của Xpander là 2.575 xe. Cùng Destinator, Xpander đóng góp lớn vào con số 8.960 xe của Mitsubishi Việt Nam trong tháng cuối năm 2025. Đây là lần đầu tiên Mitsubishi vượt qua đồng hương Toyota (8.329 xe) để trở thành thương hiệu bán nhiều xe động cơ đốt trong nhất thị trường, và là doanh số kỷ lục của hãng sau 30 năm có mặt tại Việt Nam.

Xpander (tính cả Xpander Cross) bán 19.891 xe trong 2025, tăng nhẹ 2% so với 2024. 2025 là năm thứ 7 liên tiếp Mitsubishi Xpander dẫn đầu doanh số nhóm MPV cỡ B phổ thông. Lần đầu tiên Xpander bán chạy nhất phân khúc là vào 2019.

Ra mắt Việt Nam vào nửa cuối 2018, Xpander mất vài tháng làm quen người dùng trước khi tạo nên xu hướng tiêu dùng mới ở phân khúc xe đa dụng 7 chỗ, hướng đến người mua lần đầu dành cho gia đình hoặc kinh doanh dịch vụ. Mẫu xe Nhật ăn khách, áp đảo các đối thủ còn lại nhờ thiết kế hợp gu số đông, bền, trang bị vừa đủ và giá bán cạnh tranh.

Đối thủ lớn nhất của Xpander là bộ đôi Avanza và Veloz của Toyota. Trong khi Avanza, Veloz lắp ráp trong nước, Xpander nhập phần lớn từ Indonesia, một số ít bản MT lắp ráp tại nhà máy ở TP HCM (Bình Dương cũ).

Khoảng cách doanh số Xpander tạo ra trước bộ đôi MPV nhà Toyota là rất lớn, hơn 10.000 xe. Điều này cho thấy thế thống trị của sản phẩm Mitsubishi ở một trong những phân khúc có doanh số cao nhất thị trường, bên cạnh các dòng gầm cao cỡ nhỏ.

Từ trái qua phải, các mẫu Xpander, XL7, Stargazer, Veloz tại Việt Nam. Ảnh: Lương Dũng, Thành Nhạn, HTC, TMV

So với 2024, doanh số Veloz gần như đứng yên tại chỗ (tăng 0,1%), còn Avanza giảm gần 50%. Khi Suzuki Ertiga khai tử, Avanza trở thành mẫu xe bán chậm nhất phân khúc.

Từ khi ra mắt đến nay, Avanza và Veloz chưa lần nào nâng cấp thiết kế hay trang bị. Thay vào đó, hãng Nhật giảm giá bán lẻ (20-38 triệu đồng) cho riêng dòng Veloz từ tháng 3/2024 để tăng tính cạnh tranh. Trong khi Xpander trải qua ba đợt nâng cấp, hoặc thay đổi thiết kế nhẹ, hoặc tăng tiện nghi.

Nhu cầu ở phân khúc MPV cỡ B nói chung trong 2025 (doanh số 43.601 xe) giảm nhẹ 4% so với 2024 (45.467 xe). Ngoài Toyota Avanza, các dòng như Hyundai Stargazer, Suzuki XL7 cũng giảm mạnh về sức tiêu thụ, lần lượt 20,3% và 16,3%.

Stargazer có những thời điểm giảm giá về mức tương đương các dòng sedan cỡ B nhưng sức hút vẫn không cải thiện nhiều. XL7 là mẫu xe sử dụng động cơ hybrid (nhẹ) duy nhất phân khúc, giá bán cũng thuộc hàng thấp nhất, nhưng nhận diện thương hiệu yếu hơn các đối thủ đồng hương, thiết kế ít năng động, khiến sức cạnh tranh vẫn còn mờ nhạt.

Kia Carens dù giảm doanh số 8,5% nhưng vẫn giữ được vị trí trong top 3 mẫu MPV ăn khách của phân khúc 2025. Honda BR-V với những đợt giảm giá liên tiếp, nguồn cung ổn định, tăng 13,9% lượng bán, kèn cựa với Carens và xếp vị trí thứ 4.

Đây là năm thứ ba liên tiếp doanh số nhóm MPV cỡ nhỏ giảm từ sau lần lập đỉnh vào 2022. Thị trường ngày càng nhiều lựa chọn, đặc biệt các mẫu CUV cỡ B, xe điện cỡ nhỏ, xe MPV cỡ trung, khiến lựa chọn của khách hàng phân tán.

Thành Nhạn