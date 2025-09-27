Mitsubishi - ông vua MPV tại Việt Nam

Sau 8 tháng đầu 2025, Mitsubishi chiếm hơn 31% thị phần, dẫn đầu toàn phân khúc MPV nói chung, xếp sau là Toyota 30,8%, Kia 16,5%.

Đa dụng, chở nhiều người, mức giá trải dài từ phổ thông đến cao cấp, MPV là một trong những dòng xe được ưa chuộng nhất tại thị trường Việt. Lựa chọn ở phân khúc này rất đa dạng, từ nhiều thương hiệu khác nhau.

Toàn phân khúc MPV bán ra 34.100 xe sau 8 tháng đầu 2025, tăng nhẹ 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Số lượng này chưa phản ánh đầy đủ thị trường bởi còn nhiều hãng khác không công bố số liệu bán hàng như MG, GAC, BYD, Haima, Volkswagen, Mercedes.

Xét riêng doanh số từng mẫu, nhóm sản phẩm bán chạy hàng đầu đều là những cái tên quen thuộc trong 2-3 năm gần đây như Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz (cỡ nhỏ), Innova Cross, Kia Carnival (cỡ trung). Trong số này, Innova Cross lớn hơn, định vị cao cấp hơn Veloz nhưng doanh số còn cao hơn mẫu xe đàn em.

Xpander tiếp tục giữ vững vị thế xe bán chạy nhất phân khúc MPV nói chung tại Việt Nam. Doanh số hơn 10.600 xe của mẫu Nhật bỏ xa phần còn lại. Ở nhóm MPV cỡ trung giá dưới một tỷ đồng, Innova Cross áp đảo đối thủ Hyundai Custin, doanh số gấp gần 5 lần đối thủ.

Một mẫu Xpander AT lăn bánh tại Việt Nam. Ảnh: Phạm Trung

Trong số những sản phẩm bán chạy hàng đầu, Innova Cross là sản phẩm tăng trưởng mạnh nhất. So với cùng kỳ 2024, doanh số mẫu MPV nhập khẩu Indonesia của Toyota tăng 73%, cao nhất phân khúc. Ngược lại, đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Custin giảm 42%.

Ở nhóm MPV giá hơn một tỷ đồng, chỉ Carnival công bố số liệu bán hàng. Không phải Carens với tầm giá dễ tiếp cận hơn, Carnival mới là "gà đẻ trứng vàng" cho liên doanh Thaco - Kia ở phân khúc xe đa dụng.

Xét theo hãng, Mitsubishi, Toyota và Kia là ba thương hiệu thống trị thị trường. Tổng lượng xe bán ra của những hãng này chiếm gần 80% thị phần phân khúc MPV nói chung.

Nhờ sức hút của Xpander (gồm cả Xpander Cross), Mitsubishi giành vị thế hãng bán nhiều MPV nhất Việt Nam với gần hơn 31% thị phần. Nếu tiếp tục dẫn đầu doanh số toàn thị trường 2025, Xpander sẽ có năm thứ 7 liên tiếp là chiếc MPV được ưa chuộng nhất bởi người Việt.

Xếp sau Mitsubishi là Toyota, hãng chiếm 30,8% thị phần nhờ bán 5 mẫu là Avanza, Veloz, Innova, Innova Cross và Alphard. Từ tháng 7, hãng Nhật ngừng bán Innova, mẫu MPV từng một thời thống trị thị trường trong nước.

Kia bán hai mẫu là Carens và Carnival, chiếm 18% thị phần. Xếp các thứ tự tiếp theo lần lượt là Hyundai, Honda và Suzuki.

Từ tháng 8, VinFast bắt đầu bán những mẫu Limo Green 7 chỗ ra thị trường. Cạnh tranh ở phân khúc MPV hứa hẹn gay gắt hơn khi mẫu xe thuần điện của VinFast xuất hiện, đi kèm là lợi thế chi phí vận hành rẻ, ưu đãi miễn lệ phí trước bạ của nhà nước và chính sách miễn phí sạc của hãng đến hết tháng 6/2027.

Phạm Trung