Mitsubishi khuyến mãi giá xe hàng chục triệu đồng tháng 4

Trừ Pajero Sport, các dòng xe còn lại của Mitsubishi được giảm giá hoặc khuyến mãi bằng phiếu nhiên liệu hàng chục triệu đồng.

Thị trường ôtô Việt được hâm nóng từ tháng 4 khi hàng loạt hãng xe giảm giá bán lẻ, khuyến mãi bằng tiền mặt, lệ phí trước bạ hoặc phiếu nhiên liệu. Sau Toyota, Hyundai, Honda, Suzuki, đến lượt Mitsubishi kích cầu với hình thức tương tự.

Mẫu Destinator tiếp tục bán với giá ưu đãi, thấp hơn mức đề xuất 35 triệu đồng. Trong khi các mẫu xe còn lại như Xforce, Xpander, Attrage, Triton được kích cầu bằng hình thức hỗ trợ phiếu nhiên liệu. Tại nhiều đại lý Mitsubishi, khách có thể thương lượng để đổi sang tiền mặt và trừ vào giá xe.

Dưới đây là mức giảm cụ thể (đơn vị: triệu đồng).

Phiên bản Giá Khuyến mãi Giá sau khuyến mãi Xforce GLX 599 30 569 Premium* 680 34 646 Ultimate 705 35 670 Xpander AT Premium 659 53 606 AT 598 75 523 MT 568 57 511 Xpander Cross 699 55 644 Attrage MT 380 46 334 CVT Premium 490 43,5 446,5 Triton 4WD AT Athlete* 924 76 848 4WD AT Athlete 924 56 868 2WD AT Premium 782 46 736 2WD AT GLX 655 49 606 Destinator Premium 780 35 745 Ultimate 855 35 820

* Phiên bản sản xuất (VIN) 2025, còn lại VIN 2026

Bên cạnh Mitsubishi, nhiều hãng như Volkswagen, Omoda cũng hỗ trợ phiếu nhiên liệu cho khách mua như một hình thức khuyến mãi trong bối cảnh giá xăng, dầu tăng cao gần đây. Trị giá của phiếu nhiên liệu tương đương mức 50-100% lệ phí trước bạ mà các hãng nhiều lần áp dụng.

Một mẫu Destinator lăn bánh ở Hà Nội. Ảnh: Lương Dũng

Trong số các sản phẩm của Mitsubishi, Triton và Xpander là hai mẫu có mức khuyến mãi lớn nhất. Bản AT của Xpander hay 4WD Athlete (VIN 2025) ưu đãi hơn 70 triệu đồng.

Mitsubishi bán 6.823 xe sau 2 tháng đầu 2026, xếp sau VinFast, Toyota, Hyundai và Ford. Xpander là mẫu xe bán chạy nhất của hãng Nhật lẫn phân khúc MPV cỡ nhỏ, đạt 2.468 xe, chiếm khoảng 36% tổng lượng bán ra.

Phạm Trung