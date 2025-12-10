Mitsubishi Destinator hút khách nhanh hơn Xpander và Xforce

Destinator đạt khoảng 2.000 hợp đồng đặt mua sau một tuần ra mắt, nhanh hơn nhiều các mẫu xe ăn khách của Mitsubishi trước đây như Xpander, Xforce.

Trình làng thị trường hôm 1/12, Mitsubishi Destinator thu hút nhiều quan tâm tại đại lý khi hiện là sản phẩm nhận được nhiều quan tâm nhất từ phía người dùng. Khoảng 2.000 hợp đồng mua Destinator được hoàn thành chỉ sau một tuần ra mắt.

Trước đây, để đạt mốc 2.000 xe bán ra, ông vua doanh số phân khúc MPV nói chung - Xpander cần 5 tháng. Còn Xforce, mẫu crossover (CUV) cỡ nhỏ hạng B mất gần 4 tháng.

Khởi đầu với hàng nghìn đơn hàng ở tháng đầu bán ra không phải là điều hiếm của ngành xe Việt Nam. Nhưng điều này phần nào cho thấy triển vọng của Destinator ở phân khúc mà ngoài Mazda CX-5 và Ford Territory, doanh số trung bình hàng tháng của các đối thủ còn lại đều không chạm đến mốc 1.000 xe.

Theo nguồn tin của VnExpress, khoảng 75% khách đặt mua Destinator lựa chọn bản cao cấp nhất Ultimate (giá niêm yết 855 triệu đồng), phần còn lại là bản Premium giá 780 triệu đồng. Trong tháng 12, hãng Nhật áp dụng giá ưu đãi cho hai phiên bản này, mức lần lượt 808 triệu đồng và 739 triệu đồng.

Mức giá 739-808 triệu đồng của Destinator thuộc hàng dễ tiếp cận nhất phân khúc C. Mẫu xe Mitsubishi như mở ra một phân khúc mới khi là chiếc xe gầm cao duy nhất sở hữu cấu hình 7 chỗ kèm giá bán không quá 810 triệu đồng. Các lựa chọn CUV 7 chỗ khác như Honda CR-V, Volkswagen Tiguan đều có giá không dưới một tỷ đồng. Đồng thời, việc Destinator hút khách thời gian đầu cũng được cổng hưởng bởi CX-5 đã cuối vòng đời sản phẩm, chưa ra mắt bản mới.

Sự xuất hiện của Destinator mở ra kỳ vọng mới cho Mitsubishi sau khi Outlander kết thúc vòng đời. Cách tiếp cận của hãng Nhật cho Destinator tương đối giống hai mẫu xe ăn khách trước đó là Xpander và Xforce với triết lý tập trung vào tính thực dụng, gia tăng tiện nghi, công nghệ nhưng giá bán vừa phải cho một sản phẩm nhập khẩu.

Mitsubishi Destinator hiện nhập từ nhà máy ở Indonesia. Những sản phẩm bán chạy nhất hiện nay như CX-5, Territory, Hyundai Tucson đều lắp ráp trong nước.

Lô hàng đầu tiên của Destinator đã cập bến đại lý từ đầu tháng 12, sẵn giao ngay cho khách trước Tết Nguyên đán.

Sau sự kiện ra mắt tại TP HCM, Mitsubishi Destinator sẽ xuất hiện tại Hà Nội trong khuôn khổ Vietnam Mobility Show 2025 (VnMS) - Triển lãm Phương tiện di chuyển Việt Nam 2025 do báo VnExpress tổ chức. Sự kiện diễn ra vào 26-28/12 tại Trung tâm triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh.

Phạm Trung