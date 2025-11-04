Vietnam Mobility Show 2025 diễn ra cuối tháng 12 tại Hà Nội

Triển lãm Phương tiện di chuyển Việt Nam quy tụ những thương hiệu ôtô, xe máy, phụ kiện sẽ diễn ra vào 26-28/12.

Tiếp nối thành công của các Triển lãm phương tiện di chuyển bền vững những năm trước, Báo VnExpress tiếp tục tổ chức triển lãm năm nay với tên gọi Vietnam Mobility Show 2025 (VnMS) - Triển lãm Phương tiện di chuyển Việt Nam 2025. Chương trình năm nay dự kiến diễn ra ngày 26-28/12 tại Đường đua F1, Mỹ Đình, Hà Nội.

Banner Triển lãm Vietnam Mobility Show 2025.

Năm nay, tiếp nối chủ đề Di chuyển bền vững, triển lãm là nơi quy tụ các thương hiệu ôtô áp dụng các công nghệ xanh, hướng tới giảm phát thải, giảm tiêu thụ nhiên liệu, sử dụng vật liệu tái chế, thân thiện môi trường, công nghệ an toàn, thông minh.

Ở khu vực gian hàng của các hãng sẽ là các mẫu xe mới nhất chào khách Việt. Với công nghệ truyền động, xe điện hóa bao gồm xe hybrid các cấp độ và xe thuần điện sẽ là những điểm nhấn. Tùy thực trạng hệ thống cung cấp năng lượng ở từng khu vực dân cư, người dùng có thể chọn cho mình loại hình phương tiện phù hợp.

Để hướng tới các giải pháp phát triển giao thông xanh, thân thiện môi trường nhưng không gây bất lợi cho người sử dụng, hội thảo "Phá bỏ rào cản tiếp cận phương tiện xanh" sẽ là nơi các nhà sản xuất, phân phối ôtô cùng cơ quan chức năng sẽ thảo luận để đưa ra các giải pháp, mục tiêu và lộ trình phù hợp cho việc phát triển xe điện, hybrid và các dòng xe thân thiện môi trường khác tại Việt Nam.

Chiếc CR-V trong một sự kiện lái thử tại đường đua F1, Mỹ Đình. Ảnh: Lương Dũng

Điểm đặc biệt và đáng chờ đợi tại sự kiện cuối năm nay là hoạt động lái thử các mẫu xe mới của từng hãng, đặc biệt các dòng xe hiệu suất cao ngay trên chính nền đường đua F1 tiêu chuẩn thế giới với các sa hình hấp dẫn. Đây là các trải nghiệm độc nhất tại VnMS 2025, vốn chưa từng có tại các triển lãm trước đây tại Việt Nam. Dự kiến, mỗi hãng sẽ mang tới hàng chục xe để khách hàng lái thử mà không phải chờ đợi lâu.

Không chỉ ôtô, xe máy cũng là một điểm nhấn tại sự kiện năm nay, nhất là các mẫu xe máy điện, khi Hà Nội và TP HCM đang có những kế hoạch cụ thể cho việc hạn chế xe máy động cơ đốt trong. Người tiêu dùng cũng có thể xem xe và lái thử xe máy trong không gian đường đua F1.

Diễn ra vào dịp cuối năm dương lịch 2025 và đón đầu mùa mua sắm cuối năm âm lịch, người dùng có thể đưa ra quyết định chính xác cho chiếc xe yêu thích khi kết hợp vừa xem xe và trải nghiệm lái thử. Không những thế, các hãng xe hứa hẹn sẽ mang tới chương trình ưu đãi dành riêng cho khách hàng tham dự triển lãm năm nay.

Khách hàng lái thử xe máy điện tại Vietnam Sustainable Mobility Show 2024. Ảnh: Minh Quân

Không chỉ tập trung vào công nghệ, sản phẩm, trải nghiệm, Vietnam Mobility Show 2025 còn là ngày hội cho những người yêu thích xe, các hội nhóm và cả gia đình. Các không gian motorsports (trưng bày ôtô, môtô thể thao hiệu suất cao), Car Care (phụ kiện), dịch vụ liên quan, workshop, vui chơi giải trí, ẩm thực đang chờ đón khách hàng Hà Nội và miền Bắc.

Năm nay, để hướng tới những nhu cầu thiết yếu của người sử dụng, đặc biệt liên quan tới an toàn khi sử dụng xe, VnMS sẽ có các workshop đáng chờ đợi như hướng dẫn sạc xe điện an toàn tại nhà hoặc khi đi du lịch; hướng dẫn trẻ thoát hiểm khi bị bỏ quên trên ôtô.

Vietnam Mobility Show 2025 dự kiến sẽ đón hàng trăm nghìn lượt khách trải nghiệm trong các ngày 26-28/12 tại đường đua F1, Mỹ Đình, Hà Nội.

Đức Trí