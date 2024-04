Dàn sao dự đám cưới Minh Tú

Minh Tú và chồng ở sảnh đón khách. Người đẹp diện trang phục áo dài lấy cảm hứng từ trang phục cưới của mẹ 43 năm về trước.

Minh Tú, 33 tuổi, quê TP HCM, từng giành giải bạc Siêu mẫu Việt Nam 2013. Năm 2017, cô đoạt Á quân Asia's Next Top Model, trở thành huấn luyện viên The Face Việt Nam, giám khảo The Look Việt Nam. Năm 2018, người đẹp đoạt danh hiệu Hoa hậu Siêu quốc gia châu Á. Minh Tú còn lấn sân diễn xuất qua các phim như "Hoa hậu giang hồ" (2019), "Bố già" (2021), "Người tình" (2022).

Christopher hơn Minh Tú 10 tuổi, là doanh nhân làm việc ở Việt Nam và nhiều nước châu Á trong 15 năm qua. Họ quen nhau 12 năm, công khai mối quan hệ năm 2021. Tháng 11/2023, cô chủ động cầu hôn trong lần về quê nhà của anh thăm người thân.