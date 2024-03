Người mẫu Minh Tú dùng giấy tái chế chứa hạt giống làm thiệp cưới, khi xé nhỏ đặt vào đất, tưới nước sẽ nảy mầm thành cây.

Ngày 25/3, nhiều đồng nghiệp như Võ Hoàng Yến, Hồ Ngọc Hà nói thích thú khi nhận thiệp cưới của Minh Tú. Người đẹp đặt tên "Gieo mầm hạnh phúc" cho tấm thiệp với thông điệp lan tỏa điều tốt đẹp. Minh Tú cho biết: "Tôi muốn truyền tải thông điệp về một khởi đầu mới nhiều sức sống, cây xanh vươn lên cũng giống như tình yêu đang nảy nở".

Thiệp thiết kế theo phong cách đơn giản, sử dụng chất liệu giấy tái chế thân thiện với môi trường. Minh Tú in lời nhắn gửi đến bạn bè, đồng nghiệp: "Hãy xé nhỏ giấy, để vào chậu, phủ lên một lớp đất mỏng, hạt giống sẽ nảy mầm khi được chăm sóc, tưới nước hàng ngày". Cô còn gửi video hướng dẫn cách thực hiện cho từng người thông qua tin nhắn trên mạng xã hội.

Thiệp cưới 'hạt giống nảy mầm' của Minh Tú Minh Tú hướng dẫn khách mời ươm mầm cây từ thiệp cưới. Video: Nhân vật cung cấp

Đám cưới Minh Tú và bạn trai người Đức sẽ diễn ra vào ngày 13/4 ở TP HCM. Nhiều tuần qua, người mẫu gác lại nhiều công việc để lo cho sự kiện. Cô thực hiện bộ ảnh cưới, làm tiệc riêng tư mời bạn bè thân thiết dự. "Tôi hồi hộp khi chuẩn bị cho hôn lễ, cố gắng mang đến cho mọi người buổi tiệc ấm áp", Minh Tú nói.

Thiệp cưới của Minh Tú. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Cuối năm 2021, Minh Tú công khai bạn trai Chris, sinh năm 1981, làm việc ở Việt Nam và nhiều nước châu Á. Tình yêu của họ từng trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, có khoảng thời gian chia tay rồi hàn gắn. Tháng 11/2023, cô chủ động cầu hôn trong lần về quê nhà của anh thăm người thân.

Theo Minh Tú, cô cảm nhận sự tin tưởng, thấu hiểu nhau ngày một lớn. Chris luôn bên cạnh động viên, nhất là giai đoạn cô gặp các biến cố như bị tai nạn khi làm việc, người thân qua đời.

Hậu trường chụp ảnh cưới của Minh Tú Hậu trường chụp ảnh cưới của Minh Tú. Video: Chung Thanh Phong

Minh Tú quê TP HCM, từng giành giải bạc Siêu mẫu Việt Nam 2013. Năm 2017, cô đoạt Á quân Asia's Next Top Model, trở thành huấn luyện viên The Face Việt Nam, giám khảo The Look Việt Nam. Năm 2018, người đẹp đoạt danh hiệu Hoa hậu Siêu quốc gia châu Á. Năm 2020, cô làm huấn luyện viên Asia's Next Top Model. Hồi tháng 1, cô kỷ niệm chặng đường 10 năm làm nghề. Minh Tú còn lấn sân diễn xuất qua các phim như Hoa hậu giang hồ (2019), Bố già (2021), Người tình (2022).

Tân Cao