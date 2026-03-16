Miệt mài đầu tư, khởi nghiệp đổi lấy khoản nợ 5 tỷ tuổi 35

Năm nay tôi 35 tuổi. Ở độ tuổi này, nhiều bạn bè của tôi đã có nhà cửa ổn định, tài chính vững vàng, cuộc sống tương đối yên tâm. Còn tôi thì đang đứng trước một thực tế khá nặng nề: khoản nợ khoảng 5 tỷ đồng sau những lần đầu tư, khởi nghiệp bất thành.

Nhìn từ bên ngoài, thu nhập hiện tại của tôi khoảng 70-80 triệu đồng mỗi tháng, nghe có vẻ không đến nỗi tệ. Nhưng khi cộng thêm áp lực nợ, chi phí sinh hoạt của gia đình và hai đứa con nhỏ, mọi thứ trở nên hoàn toàn khác. Mỗi tháng trôi qua đều là một bài toán cân đối tài chính. Có những đêm tôi nằm nghĩ rất lâu, tự hỏi mình phải làm gì tiếp theo để không gục ngã.

Thời điểm đưa ra các quyết định đầu tư, tôi từng tin rằng mình đã tính toán khá kỹ. Tôi nhìn thấy cơ hội, nghe những câu chuyện thành công xung quanh và tin rằng chỉ cần cố gắng thêm một chút, mọi thứ sẽ xoay chuyển theo hướng tốt. Thậm chí, có lúc tôi nghĩ rằng nếu không mạnh dạn nắm bắt cơ hội, mình sẽ mãi đứng ngoài cuộc. Vì thế tôi đã vay thêm tiền để đầu tư, với hy vọng đòn bẩy tài chính sẽ giúp mình đi nhanh hơn.

Nhưng thực tế không phải lúc nào cũng diễn ra như những gì tôi kỳ vọng. Thị trường có lúc đảo chiều rất nhanh. Những kế hoạch từng tưởng như chắc chắn bỗng trở nên mong manh. Từng khoản đầu tư không mang lại kết quả như tính toán ban đầu, và khoản nợ của tôi dần lớn lên lúc nào không hay.

Sau tất cả, điều lớn nhất tôi nhận ra là: đầu tư không chỉ cần sự tự tin, mà còn cần rất nhiều sự thận trọng. Không phải cơ hội nào cũng nên nắm bắt. Và không phải lúc nào vay thêm tiền để đầu tư cũng là quyết định đúng đắn.

Nếu có điều gì tôi muốn nhắn nhủ với những người đang có ý định đầu tư, đặc biệt là sử dụng đòn bẩy tài chính, thì đó là hãy luôn tính đến kịch bản xấu nhất trước khi đưa ra quyết định. Hãy tự hỏi nếu mọi thứ không diễn ra như mong muốn, mình có đủ khả năng chịu đựng hay không? Đừng để khoản vay vượt quá sức của mình. Bởi phía sau mỗi quyết định tài chính không chỉ là bản thân chúng ta, mà còn là gia đình.

Hiện tại, tôi vẫn đang cố gắng từng ngày để trả nợ, từng bước sửa những sai lầm trước đây và bắt đầu lại. Con đường phía trước chắc chắn không dễ dàng, nhưng tôi hiểu rằng mình không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục bước đi. Tôi chia sẻ câu chuyện này mong rằng có thể giúp ai đó bình tĩnh hơn trước khi xuống tiền đầu tư. Đôi khi, giữ được sự an toàn tài chính cho gia đình cũng đã là một thành công lớn rồi.

Vinh GT