'Cú tát' mất chục nghìn USD sau một năm chơi Bitcoin

Lao vào tiền ảo với 60.000 USD tích góp của hai vợ chồng suốt mấy năm, cùng lời hứa 'tin anh, mình sẽ đổi đời', giờ tôi lỗ thảm.

Có lẽ đến cuối đời, tôi cũng không quên được tiếng thở dài của vợ tôi tối hôm qua. Một tiếng thở dài khiến cả thế giới trên vai tôi sụp xuống. Tôi và vợ cưới nhau bằng hai bàn tay trắng. Mỗi đồng tiền tích cóp đều là đổi từ mồ hôi, từ những ngày nhịn ăn để dành, từ những lần gom từng tờ một như sợ rơi mất. Rồi tôi biết đến Bitcoin. Tôi thấy người ta giàu lên, thấy thị trường xanh - đỏ như một lời hứa dang dở của cuộc đời. Tôi tin và kéo vợ tin theo.

Chúng tôi gom hết số tiền tích góp suốt mấy năm để mua tiền ảo. Không đủ, tôi đi vay thêm. Tôi nói với vợ: "Tin anh, rồi tụi mình sẽ đổi đời...". Nhưng chỉ sau một năm, Bitcoin rơi, kéo theo altcoin tôi mua từ đầu năm (có lúc lời gấp 4 lần nhưng vì tâm lý FOMO nên tôi không bán đồng nào). Tài khoản của tôi từ 60.000 USD, giờ nhìn lại chỉ còn 12.000 USD - một con số nhỏ đến mức tim tôi đau nhói.

Chủ nợ gọi mỗi ngày, chuông điện thoại cứ reo lên là tim tôi thắt lại. Tin nhắn dồn dập, giọng nói bên kia chỉ còn thiếu mỗi câu: "Khi nào trả?". Tôi hoảng loạn, nói dối gia đình hai bên: "Tụi con vẫn ổn, tiền vẫn còn, đầu tư dài hạn nên lên xuống là chuyện thường". Nhưng thật ra, mỗi tối tôi chỉ biết ngồi co người trong bóng tối, tay run run bấm lại số dư tài khoản như thói quen của kẻ tuyệt vọng.

Tôi nhìn sang vợ cũng đang ngồi im, đôi mắt mỏi mệt. Vợ không trách tôi, không la mắng, chỉ im lặng. Tôi biết cô ấy cũng đã khóc một mình nhiều lắm. Khóc vì tin tưởng một người chồng không đủ giỏi. Khóc vì sợ ngày mai chủ nợ đến gõ cửa. Khóc vì tương lai đã mờ đi như giá chart đỏ rực trước mắt.

Đêm qua, vợ hỏi tôi: "Giờ tụi mình phải làm sao hả anh?". Tôi không trả lời được, chỉ biết ôm vợ vào lòng, mà tay run run. Không phải vì tôi sợ Bitcoin rơi nữa, mà sợ sẽ đánh mất người phụ nữ đã đi cùng mình qua những tháng ngày đẹp nhất, chỉ để rồi bị tôi kéo vào một cơn bão.

Giá như tôi đủ tỉnh táo. Giá như tôi dừng lại sớm hơn. Giá như tôi biết bảo vệ gia đình thay vì đu theo những giấc mơ làm giàu chóng vánh. Giờ đây, mỗi lần mở tài khoản, nhìn con số còn 12.000 USD, tôi thấy không phải tiền đang mất mà là niềm tin của người mình yêu nhất. Và có lẽ, đó mới là thứ khiến tôi đau nhất.

Thanh Long