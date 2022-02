MG5 - tân binh phân khúc sedan cỡ C

Mẫu sedan kiểu dáng coupe phân phối chính hãng, nhập khẩu Thái Lan, lắp động cơ 1.5, bán ra từ tháng 3.

MG Việt Nam giới thiệu mẫu sedan cỡ C mới, MG5, bổ sung thêm dòng sản phẩm bên cạnh HS và ZS. Mẫu sedan mang phong cách coupe, hướng đến khách hàng trẻ, khách hàng lần đầu sở hữu ôtô. Tân binh MG5 sẽ cạnh tranh với những đối thủ Kia Cerato/K3, Toyota Altis, Honda Civic, Hyundai Elantra, Mazda3.

MG5 xuất hiện tại nhà máy ở Bắc Ninh ngày 7/1. Ảnh: Lương Dũng

Lưới tản nhiệt kỹ thuật số theo hình ngọn lửa giúp MG5 tạo điểm nhấn. Bộ mâm hợp kim nhôm 17 inch hai tông màu với mô phỏng kiểu dáng lưỡi rìu tomahawk. Đuôi xe mở rộng ra hai bên cùng dải đèn hậu LED lấy cảm hứng từ đường đua. Thân xe áp dụng kiểu thuôn dài thể thao. Mui xe với phần mái vuốt xuống tận đuôi, đường viền trang trí cửa sổ mạ crôm. Trong khi khoảng sáng gầm thấp giúp MG5 thể thao và phong cách hơn.

MG5 dài 4.675 mm, rộng 1.842 mm, cao 1.480 mm và chiều dài cơ sở 2.680 mm. So với đối thủ Kia K3 (4.640x1.800x1.450 mm) bán chạy nhất Việt Nam, MG5 dài hơn 35 mm, rộng hơn 42 mm, cao hơn 30 mm và chiều dài cơ sở ngắn hơn 20 mm. Khoảng sáng gầm MG5 138 mm, trong khi đối thủ K3 nhỉnh hơn ở mức 150 mm.

MG5 sở hữu không gian nội thất rộng rãi. Vô-lăng kiểu đáy phẳng, ghế trước thể thao với cấu trúc không trọng lực ôm người lái, hỗ trợ bơm hơi tựa lưng. Bảng điều khiển trung tâm hướng đến người điều khiển. Xe trang bị màn hình cảm ứng 10 inch cho hệ thống thông tin giải trí, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto, cùng màn hình 7 inch Virtual Cockpit. Điều hòa hỗ trợ lọc bụi mịn PM2.5.

Mẫu sedan cỡ C của MG lắp động cơ 1.5 công suất 112 mã lực, mô-men xoắn cực đại 150 Nm. Hộp số CVT kết hợp dẫn động cầu trước. MG5 có tốc độ tối đa 180 km/h, theo công bố của nhà sản xuất. Xe có 3 chế độ lái, gồm Urban, Normal, Dynamic.

Mức 112 mã lực của MG5 thuộc nhóm thấp nhất phân khúc, ví dụ Kia K3 (126 mã lực), Hyundai Elantra (126 mã lực), Mazda3 (110 mã lực bản 1.5), Honda Civic (bản E và G: 139 mã lực; bản RS 170 mã lực), Toyota Altis (138 mã lực).

Những tính năng an toàn của MG5 như camera 360, phanh tay điện tử, giữ phanh chủ động Auto Hold. Hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, phân phối lực phanh điện tử EBD. Cân bằng điện tử, kiểm soát độ bám đường, kiểm soát vào cua, vi sai điện tử, cảnh báo áp suất lốp, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ chuyển làn, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi. 6 túi khí. Hàm lượng công nghệ an toàn khá phong phú so với phân khúc.

Theo kế hoạch, MG5 bán ra từ tháng 3, giá bán công bố cùng thời điểm. MG5 có lợi thế về thiết kế thể thao nhưng công suất lại thấp so với dáng vẻ. Những mẫu xe tên tuổi trong phân khúc cũng như các dòng xe gầm cao cỡ nhỏ sẽ là các trở ngại lớn mà chiếc sedan mới phải đối mặt.

Lương Dũng