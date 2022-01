Loạt sedan cỡ C sắp ra mắt tại Việt Nam

Sau Tết Nguyên đán, những cái tên như Honda Civic, Toyota Altis, MG5 mới sẽ đồng loạt ra mắt khách Việt.

Phân khúc sedan cỡ C trong 2022 được dịp sôi động hơn khi Civic, Altis đều trình làng thế hệ mới tại Việt Nam. Hãng xe Anh quốc MG cũng lần đầu tiên giới thiệu chiếc MG5 nhập khẩu Thái Lan. Trước đó, Kia đã làm mới chiếc sedan chủ lực của hãng là K5 (Cerato). Một mẫu xe Trung Quốc kích thước cỡ C giá cỡ B, Beijing U5 Plus cũng mới mở bán giữa tháng 1 vừa qua.

Honda Civic

Mẫu sedan cỡ C thế hệ thứ 11 đã bán tại Thái Lan, thị trường lắp ráp và xuất khẩu Civic sang Việt Nam. Honda đang lên kế hoạch để giới thiệu đến khách Việt sau Tết Nguyên đán.

Honda Civic thế hệ mới tại Thái Lan. Ảnh: Paultan

Civic mới với ngoại hình trẻ trung và trung tính hơn. Chất thể thao nổi loạn ở ngoại hình ở thế hệ cũ đã được tiết chế nhiều trên thế hệ này của Honda Civic. Honda muốn mở rộng tệp khách hàng của Civic nhằm gia tăng doanh số.

Tại Thái Lan, Honda Civic mới lắp động cơ 1.5 tăng áp, công suất 178 mã lực tại vòng tua máy 6.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 240 Nm tại 1.700-4.500 vòng/phút. Hộp số CVT, hai chế độ lái tiêu chuẩn Econ, Normal. Riêng bản RS bổ sung chế độ lái Sport.

Toyota Altis

Sau nhiều tháng giảm giá xả hàng tồn bản cũ, Toyota sẽ giới thiệu thế hệ thứ 12 mẫu Altis cho thị trường Việt Nam. Sau Camry, hãng xe Nhật tiếp tục áp dụng thiết kế thống nhất trên toàn cầu cho một sản phẩm cụ thể, lần này là Altis.

Tạo hình Toyota Altis thế hệ mới. Ảnh: Toyota

Toyota Altis từng là mẫu xe bán chạy nhất phân khúc, nhưng sự vươn lên của xe Hàn, đặc biệt Kia K3, Hyundai Elantra hay đối thủ đồng hương như Mazda3 khiến cái tên Altis không còn là thế lực thống trị. Ở thế hệ này, Altis chuyển sang nhập Thái Lan.

Altis sẽ là mẫu xe thứ ba của Toyota tại Việt Nam có cấu hình động cơ hybrid sau Corolla Cross và Camry. Động cơ xăng loại 1,8 lít. Bên cạnh thay đổi lớn về ngoại, nội thất, xe nhiều khả năng có gói công nghệ an toàn TSS vốn đã xuất hiện trên nhiều sản phẩm của Toyota.

MG5

Mẫu xe thương hiệu Anh, MG5 đã xuất hiện tại Việt Nam sau khi hoàn tất các thủ tục đăng kiểm. Nhà phân phối sẽ giới thiệu mẫu xe này sau Tết âm lịch.

MG5 tại thị trường Thái Lan. Ảnh: Car Kapook

Theo một số đại lý, giá bán MG5 dự kiến 450-550 triệu đồng. Cách định giá này khá giống ZS và HS, sẽ giúp MG5 tương đương với một số mẫu sedan cỡ B. Xe có thể có 3 bản giống như ZS và HS, động cơ 1.5 và hộp số CVT giống thị trường Thái Lan.

Hyundai Elantra

Elantra sẽ là mẫu xe tiếp theo sau Santa Fe, Tucson, i10, Accent được hãng nâng cấp phiên bản mới tại Việt Nam trong 2022. Mẫu sedan cỡ C của Hyundai tiếp tục lắp ráp trong nước với ngôn ngữ thiết kế tương tự mẫu CUV, Tucson với những mảng khối góc cạnh trên khắp thân xe.

Thiết kế Hyundai Elantra thế hệ mới. Ảnh: Hyundai

Hyundai Elantra thế hệ mới ra mắt hồi 2020. Tại thị trường Malaysia, nơi mở bán sớm nhất khu vực Đông Nam Á, Elantra trang bị động cơ 1,6 lít, công suất 121 mã lực và mô-men xoắn cực đại 154 Nm. Hộp số CVT.

Phạm Trung