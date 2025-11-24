Messi - Ronaldo: Cuộc đua tiếp diễn bên ngoài sân cỏ

Ngay cả khi đã bước vào đoạn cuối sự nghiệp, Lionel Messi và Cristiano Ronaldo vẫn không ngừng phá vỡ mọi kỷ lục trên sân, đồng thời duy trì cuộc cạnh tranh đặc biệt trên mạng xã hội.

Hình ảnh Messi và Ronaldo cùng đánh cờ vua, khi chụp quảng bá cho Louis Vuitton ngày 20/11/2022.

Mùa hè Bắc Mỹ 2026 nhiều khả năng sẽ là World Cup cuối cùng của Messi (38 tuổi, Argentina) và Ronaldo (40 tuổi, Bồ Đào Nha). Khi đó, cả hai sẽ trở thành những cầu thủ hiếm hoi trong lịch sử tham dự tới 6 kỳ đại hội bóng đá lớn nhất hành tinh, tiếp tục làm dày thêm di sản mà họ đã xây dựng suốt hơn hai thập kỷ qua.

Gần đây, bộ đôi siêu sao lại cùng xô đổ thêm nhiều kỷ lục. Messi trở thành cầu thủ có nhiều đường kiến tạo nhất cấp độ ĐTQG (61), còn Ronaldo sở hữu thành tích ghi nhiều bàn nhất lịch sử vòng loại World Cup (41). Ở cấp CLB, họ cũng tiếp tục khiến thế giới phải chú ý. Ngày 23/11, sau khi Ronaldo gây sốt với pha ghi bàn kiểu xe đạp chổng ngược trong trận Al Nassr thắng Al Khaleej Saihat 4-2 ở Saudi Pro League, Messi lên tiếng với một bàn và hat-trick kiến tạo, giúp Inter Miami hạ FC Cincinnati 4-0 ở MLS Cup.

Ngoài sân cỏ, những kỷ lục cũng tiếp tục thuộc về hai siêu sao này, đặc biệt trên mạng xã hội, nơi họ tạo ra sức ảnh hưởng mà hiếm nhân vật toàn cầu nào sánh kịp.

Mới đây, Messi khiến người hâm mộ và giới bóng đá bất ngờ khi đăng tải bức ảnh ghé thăm sân Camp Nou sắp xong quá trình xây mới và đưa vào sử dụng một phần. Chuyến đi này diễn ra chớp nhoáng, khi Messi tranh thủ trên đường đi hội quân cùng ĐTGQG tại Alicante, Tây Ban Nha, để ghé qua Barcelona.

Bài đăng về chuyến thăm bất ngờ đến sân Camp Nou của Messi trên Instagram. Ảnh chụp màn hình

Bài đăng của Messi lập tức gây bão, với toàn bộ các cầu thủ trong đội hình Barca hiện tại bấm yêu thích. Đến giờ, sau gần hai tuần kể từ khi được chia sẻ, bài đăng gồm 5 bức ảnh và một video ngắn của Messi đã có hơn 33,15 triệu lượt yêu thích trên Instagram.

Thậm chí, một số CLB như Cologne của Đức hay Slavia Praha của CH Czech còn "bắt trend", mượn hình ảnh Messi để chỉnh sửa, tạo thành những bài đăng hài hước cho thấy cầu thủ sinh năm 1987 ghé thăm SVĐ của họ.

Trong một cuộc phỏng vấn tuần trước, Chủ tịch Barca Joan Laporta cho biết ý định dựng tượng Messi bên ngoài SVĐ mới một khi được xây xong. Và trong trận đấu đầu tiên trở lại Camp Nou tối 22/11 trước Athletic Bilbao của Barca, các CĐV đã cùng hô vang tên Messi ở phút thứ 10.

Chỉ vài ngày sau bức ảnh gây sốt của Messi, đến lượt Ronaldo thành tâm điểm trên mạng xã hội. Thủ quân tuyển Bồ Đào Nha được Tổng thống Mỹ Donald Trump mời đến Nhà Trắng và đã có cuộc gặp gỡ mà anh từng ao ước. Trong cuộc phỏng vấn trước đó ít lâu với MC người Anh Piers Morgan, Ronaldo thừa nhận một trong những điều anh muốn làm trong tương lai gần là gặp ông Trump để trò chuyện về nhiều vấn đề, trong đó có chủ đề hòa bình thế giới. Chuyến thăm Phòng Bầu dục ngày 20/11 đã giúp anh hoàn thành tâm nguyện ấy.

Bài đăng gồm ba bức ảnh ghi lại những khoảnh khắc Ronaldo cùng vị hôn thê Georgina Rodriguez tươi cười, bắt tay Tổng thống Mỹ lập tức gây chú ý mạnh mẽ. Sau ba ngày kể từ khi được chia sẻ, nó đã thu về hơn 26 triệu lượt thích trên Instagram.

Bài đăng của Ronaldo về chuyến thăm phòng Bầu Dục, Nhà Trắng trên Instagram. Ảnh chụp màn hình

Chỉ với hai bài đăng trên mạng xã hội trong khoảng thời gian ngắn, Messi và Ronaldo đã cùng nhau đạt tổng cộng gần 60 triệu lượt thích, con số khẳng định tầm ảnh hưởng khổng lồ mà hai siêu sao lớn nhất của bóng đá thế giới trong hơn hai thập kỷ qua vẫn đang sở hữu.

Trong top 20 bài đăng thu hút nhiều lượt yêu thích nhất mọi thời trên mạng xã hội Instagram, có 6 của Messi và 6 của Ronaldo. Những hình ảnh Messi ăn mừng chức vô địch World Cup 2022 hiện vẫn là bài có nhiều lượt yêu thích nhất trên nền tảng này, khoảng 74,6 triệu. Bài đăng ghi lại chuyến thăm Camp Nou vừa qua của Messi cũng đã vươn lên đứng thứ 15 trên bảng thứ bậc.

Khoảnh khắc cả Messi và Ronaldo cùng đánh cờ vua và xuất hiện trong một khung hình, khi chụp quảng bá cho Louis Vuitton ngày 20/11/2022, cũng nằm trong top 30. Trong đó, bài đăng trên Instagram của Ronaldo có 41,4 triệu lượt yêu thích – xếp thứ 6, còn bài đăng trên Instagram của Messi có 31,9 triệu lượt yêu thích – xếp thứ 17.

Hà Phương tổng hợp