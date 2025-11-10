Messi về thăm sân Camp Nou

Tây Ban NhaLionel Messi đăng tải loạt hình ảnh và video tham quan Camp Nou, nơi gắn bó với anh suốt hơn hai thập kỷ cùng Barca.

Trong những bức ảnh trên trang cá nhân hôm nay 10/11, siêu sao Argentina xuất hiện trên mặt cỏ của sân đang được cải tạo, cùng chú thích đầy cảm xúc: "Đêm qua tôi trở lại nơi mà tôi luôn nhớ bằng cả tâm hồn. Nơi tôi từng hạnh phúc vô cùng, nơi mọi người khiến tôi cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế giới. Tôi hy vọng một ngày nào đó có thể trở lại, không chỉ để nói lời chia tay mà tôi chưa từng làm được".

Messi về thăm Camp Nou ngày 9/11/2025. Ảnh: IGNV

Bài đăng của Messi nhanh chóng lan truyền, thu hút hơn 1 triệu lượt Like chỉ sau 30 phút. Với nhiều CĐV Barca, chỉ cần thấy Messi một lần nữa đặt chân lên thảm cỏ Camp Nou cũng đủ để khiến họ cảm thấy xúc động.

"Trái tim tôi rung động khi thấy ảnh này", tài khoản @Messismo bình luận.

Theo trang OneFootball, chuyến thăm của Messi diễn ra bí mật vào cuối tuần, khi anh tranh thủ thời gian rảnh để trở lại "ngôi nhà cũ". Video lan truyền cho thấy cầu thủ 38 tuổi lặng lẽ bước quanh sân, ngắm nhìn khán đài mới của Camp Nou, nơi Barca dự kiến trở lại thi đấu sau loạt trận quốc tế tháng 11.

Messi bất ngờ trở lại Camp Nou Messi đứng nhìn Camp Nou được sửa chữa.

Messi rời Barca năm 2021 trong nước mắt, khi đội bóng không thể gia hạn vì giới hạn tài chính của La Liga. Kể từ đó, anh chưa từng có cơ hội nói lời tạm biệt người hâm mộ tại Camp Nou.

Siêu sao 38 tuổi vừa gia hạn hợp đồng với Inter Miami tới năm 2028, nên khó có khả năng anh sẽ trở lại thi đấu cho Barca. Nhưng một buổi lễ hoặc trận đấu tri ân Messi tại Camp Nou hoàn toàn có thể xảy ra.

Chủ tịch Barca, Joan Laporta cũng nhiều lần bày tỏ mong muốn tổ chức một buổi tri ân xứng đáng cho cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử CLB. "Buổi tri ân sẽ là cách tuyệt vời để thể hiện lòng biết ơn và sự tôn vinh Messi", ông nói.

Messi vừa lập cú đúp, giúp Inter Miami vào bán kết miền Đông MLS Cup, giải đấu danh giá nhất Bắc Mỹ. Anh cũng được triệu tập lên tuyển Argentina, chuẩn bị đá giao hữu với Angola tại châu Phi tối 14/11. Vì vậy, chuyến thăm Camp Nou của Messi có thể cũng nằm trên lộ trình di chuyển tới châu Phi.

Hoàng An (theo OneFootball)