Barca tính dựng tượng Messi ở Camp Nou mới

Tây Ban NhaChủ tịch Joan Laporta khẳng định Barca đang làm việc để dành cho Lionel Messi món quà tri ân đẹp nhất thế giới, trong đó có khả năng dựng tượng anh tại sân Spotify Camp Nou khi cải tạo xong.

Trong buổi ra mắt cuốn sách "Jo vaig viure a La Masia" (Tôi đã sống ở La Masia) tại Barcelona ngày 13/11, Laporta nói Messi xứng đáng có một vị trí vĩnh cửu ở sân nhà của Barca.

"Messi nên có một bức tượng ở Camp Nou, đó là điều công bằng", chủ tịch của Barca nhấn mạnh. "Chúng tôi đang làm việc cho điều đó, nhưng phải có sự đồng thuận của gia đình. Tôi tin chắc khi kết thúc sự nghiệp ở Inter Miami, Messi sẽ lại gắn bó với Barca. Cánh cửa CLB luôn rộng mở với cậu ấy".

Chủ tịch Joan Laporta (trái) và Lionel Messi ăn mừng chức vô địch La Liga 2009-2010 tại Camp Nou. Ảnh: Marca

Sự kiện ra mắt sách tập hợp nhiều gương mặt của La Masia qua các thời kỳ, từ các thành viên ban lãnh đạo đến cựu cầu thủ như Iván de la Peña hay Guillermo Amor. Cuốn sách của nhà báo Xavi Torres ghi lại hành trình hơn 1.000 cầu thủ từng sống tại La Masia từ năm 1979 đến cuối mùa trước, đồng thời tôn vinh những người đã hy sinh để theo đuổi giấc mơ khoác áo Barca.

La Masia từ lâu được xem là cái nôi sản sinh ra những thế hệ cầu thủ tài năng bậc nhất bóng đá thế giới. Thành lập năm 1979, La Masia không chỉ đào tạo kỹ thuật chơi bóng mà còn chú trọng xây dựng nhân cách, kỷ luật và triết lý bóng đá đặc trưng của Barca. Từ đây, nhiều huyền thoại của sân Camp Nou đã trưởng thành, góp phần định hình một trong những giai đoạn thành công nhất trong lịch sử CLB.

Laporta nhấn mạnh La Masia là "ngôi nhà chứ không phải nhà máy", nơi đào tạo cầu thủ dựa trên nền tảng giáo dục và giá trị sống. Ông kỳ vọng Barca có thể sớm tái hiện hình ảnh vàng son như lễ trao Quả Bóng Vàng 2010, khi Messi, Andres Iniesta và Xavi - ba sản phẩm ưu tú bậc nhất của lò La Masia - chiếm trọn bục vinh quang. Lần đầu tiên trong lịch sử, một học viện bóng đá có cả ba ứng viên chung cuộc cho Quả Bóng Vàng trong cùng một năm. Năm đó, Messi được xướng tên, giành Quả Bóng Vàng thứ hai liên tiếp trong sự nghiệp.

Andres Iniesta, Lionel Messi và Xavi (từ trái qua) trong ngày ngôi sao Argentina nâng Quả Bóng Vàng 2010 tại Camp Nou. Ảnh: FC Barcelona

Theo nhà báo Xavi Torres, La Masia là nguồn cội của thành công Barca: chín trong mười cầu thủ ra sân nhiều nhất lịch sử CLB đều trưởng thành từ đây. Hiện có 18 người từng ăn học tại La Masia vượt mốc 100 trận cho đội một, và danh sách này sắp có thêm hai ngôi sao trẻ Pau Cubarsi và Fermin Lopez.

Messi là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Barca. Trong 17 năm ở đội một, anh chơi 778 trận, ghi 672 bàn và kiến tạo 305 lần, góp công giành 10 La Liga và bốn Champions League. Barca cũng là bệ phóng để Messi giành bảy Quả Bóng Vàng.

Tuy nhiên, hè 2021, Barca thông báo không thể gia hạn với Messi ngay cả khi tiền đạo người Argentina chấp nhận giảm 50% lương do khó khăn tài chính. Sau đó, M10 chuyển sang chơi cho PSG hai mùa giải, rồi đến Mỹ thi đấu cho Inter Miami - nơi anh vừa gia hạn đến năm 2028.

Hồng Duy (theo Marca)