Ronaldo tới Nhà Trắng gặp Tổng thống Trump

Siêu sao bóng đá Cristiano Ronaldo dự kiến có mặt tại Nhà Trắng hôm nay, để gặp Tổng thống Donald Trump trước thềm World Cup 2026.

Đây là lần hiếm hoi một cầu thủ bóng đá đang thi đấu chủ động đặt vấn đề gặp lãnh đạo Nhà Trắng, và nhanh chóng được đáp lại.

Ronaldo từng bày tỏ mong muốn trò chuyện trực tiếp với ông Trump trong một cuộc phỏng vấn gần đây với MC Piers Morgan. Khi đó, thủ quân Bồ Đào Nha nói anh muốn thảo luận về hòa bình thế giới và tin rằng Tổng thống Mỹ có thể tạo ra thay đổi. Anh cũng tiết lộ đã gửi tặng ông Trump một chiếc áo đấu đội tuyển kèm thông điệp: "Tổng thống Donald J. Trump, chơi vì hòa bình".

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và siêu sao bóng đá Cristiano Ronaldo. Ảnh: Yahoo

Cuộc gặp diễn ra chỉ vài tháng trước khi World Cup 2026 khởi tranh tại Mỹ, Canada và Mexico. Ở tuổi 40, Ronaldo chuẩn bị trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử thi đấu tại sáu kỳ World Cup. Trong khi, Lionel Messi chưa ra quyết định, tiền đạo CLB Al Nassr thông báo sẽ dự World Cup 2026.

Theo NDTV, có ba quan chức Nhà Trắng đã xác nhận lịch tiếp đón Ronaldo. Buổi gặp gỡ diễn ra đúng ngày ông Trump tiếp Thái tử Arab Saudi, Mohammed bin Salman. Chưa có bằng chứng cho thấy hai sự kiện có liên quan. Nhưng Ronaldo hiện thi đấu cho Al-Nassr, CLB hàng đầu của Arab Saudi. Trong phỏng vấn với Morgan, Ronaldo gọi ông Mohammed bin Salman là sếp, và nhắc chuyện hai lãnh đạo này vừa gặp nhau ở Arab Saudi.

Bồ Đào Nha vừa kết thúc vòng loại World Cup 2026 với vị trí nhất bảng F. LĐBĐ Bồ Đào Nha đang đàm phán để tổ chức trận giao hữu với đội tuyển Mỹ vào tháng 3/2026, được xem như màn chào sân của Ronaldo trước khán giả xứ cờ hoa.

Ông Trump từng nhiều lần tiếp đón Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và các nhân vật thể thao hàng đầu tại Phòng Bầu dục. Việc Ronaldo xuất hiện tại Nhà Trắng cho thấy thể thao tiếp tục là cầu nối mềm trong các hoạt động đối ngoại của Mỹ.

Ronaldo từng nói với Morgan rằng anh và ông Trump "có vài điểm giống nhau". Morgan gặng hỏi, nhưng tiền đạo 40 tuổi kiên quyết giữ bí mật, cho đến khi có dịp diện kiến Tổng thống Mỹ.

Hoàng An (theo Mirror, NDTV)