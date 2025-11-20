Ronaldo trò chuyện với ông Trump trong Phòng Bầu dục

Ngày 19/11, Ronaldo đăng tải ảnh chuyến đi tới Nhà Trắng cùng chú thích: "Cảm ơn ngài Tổng thống vì lời mời và sự chào đón nồng nhiệt mà ngài và Đệ nhất Phu nhân đã dành cho tôi cùng hôn thê Georgina Rodriguez. Mỗi người trong chúng ta đều có điều gì đó ý nghĩa để cho đi và tôi sẵn sàng thực hiện phần việc của mình khi chúng tôi truyền cảm hứng cho các thế hệ mới xây dựng một tương lai được xác định bằng lòng dũng cảm, trách nhiệm và hòa bình lâu dài".
Trong bức ảnh bắt tay ông Trump, phía sau lưng Ronaldo là ảnh của Ronald Reagan - Tổng thống thứ 40 của Mỹ.
Cha của Ronaldo, ông Jose Dinis Aveiro, hâm mộ Ronald Reagan không chỉ vì vai trò trong chính trị mà còn bởi sự nghiệp diễn xuất. Trước khi trở thành Tổng thống thứ 40 của Mỹ, Ronald Reagan từng là diễn viên nổi tiếng tại Hollywood.
Ronaldo sinh ngày 5/2/1985, đúng thời điểm Ronald Reagan đang giữ chức Tổng thống Mỹ. Dù con trai chào đời ở Madeira, Bồ Đào Nha, cách xa nước Mỹ, ông Aveiro vẫn quyết định đặt tên con theo Ronald Reagan. Đây là cách ông thể hiện sự ngưỡng mộ đối với diễn viên yêu thích, đồng thời cũng là biểu tượng của sức mạnh và tầm ảnh hưởng mà ông Aveiro trân trọng.
Quyết định này gây bất ngờ bởi lúc đó Reagan đã chuyển sang con đường chính trị và không còn hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh. Tuy nhiên, cái tên Ronaldo từ đó gắn liền với sự nghiệp của một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá.
Trang Instagram của Nhà Trắng cũng đăng tải đoạn video Ronaldo và Georgina đi cùng Trump Lối đi danh dự của Tổng thống (The Presidential Walk of Fame).
Tài khoản Nhà Trắng chú thích: "Hai GOATS" - ám chỉ cả Trump và Ronaldo đều là "GOAT" (Greatest of All Time - người vĩ đại nhất).
Đoạn chú thích còn có "CR7 x 45/47". CR7 là biệt danh gắn liền với sự nghiệp bóng đá lẫy lừng của Ronaldo, còn 45, 47 ám chỉ Trump là Tổng thống thứ 45 và thứ 47 (tái đắc cử) của Mỹ.
Đoạn video gây sốt, thu hút hơn 3,4 triệu lượt thích và 74.000 bình luận trên Instagram.
Ronaldo có mặt tại Nhà Trắng khi dự buổi tiệc tối do Tổng thống Trump chủ trì ngày 18/11. Đây là lần đầu siêu sao Bồ Đào Nha xuất hiện trước công chúng tại Mỹ kể từ năm 2016.
Trong bài phát biểu mở màn, ông Trump đã dành những lời đặc biệt cho siêu sao 40 tuổi. Ông cho biết con trai Barron là fan lớn của Ronaldo, "choáng ngợp" khi được gặp thần tượng ngoài đời. Tổng thống 79 tuổi còn đùa rằng con trai "có lẽ tôn trọng bố hơn" chỉ vì được gặp Ronaldo ngay tại Nhà Trắng.
Theo chuyên gia đọc khẩu hình NJ Hickling, Trump còn tâm sự với Ronaldo về khả năng chơi thể thao của Barron: "Nó không chơi gì cả. Thật tiếc. Đó là một môn thể thao tuyệt vời. Anh biết đấy, để chơi bóng thì phải là một cầu thủ lớn".
Cuối buổi tối, nhà sáng lập công nghệ David Sacks đăng ảnh selfie do chính Ronaldo chụp, trong đó có tỷ phú Elon Musk, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, Georgina và Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick. "Một đêm tuyệt vời!", Sacks viết.
Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ Brooke Rollins cũng bày tỏ sự phấn khích khi được ngồi cạnh siêu sao Bồ Đào Nha. "Cảm ơn Tổng thống vì buổi tối tuyệt vời, và được ngồi cạnh Cristiano cùng vợ anh ấy là điều thật đặc biệt", Rollins bày tỏ.
Nhóm khách mời quy tụ tại Phòng Đông của Nhà Trắng trong một buổi tiệc đón tiếp cấp cao giữa Mỹ và Arab Saudi. Khoảng 200 khách mời có mặt trong bữa tiệc tối do Tổng thống Mỹ Donald Trump tổ chức. Ông Trump cùng Ronaldo và Musk nằm trong nhóm nhân vật gây chú ý nhất buổi tiệc.
Theo hãng tin AP, thực đơn trong buổi tiệc tại Nhà Trắng được chuẩn bị tinh tế với ba món. Khai vị là súp bí đỏ honeynut squash nóng, ăn kèm mứt nam việt quất, hạt phỉ tẩm gia vị và lớp kem bơ nâu brown-butter crème.
Món chính gồm sườn cừu áp chảo phủ hạt dẻ cười, dùng cùng khoai lang nghiền, cải rabe và nước xốt lựu chanh. Kết thúc bữa tiệc là phần tráng miệng gồm bánh mousse phủ socola kết hợp lê và kem vani.
Hồng Duy
Ảnh: The White House & Instagram / Cristiano Ronaldo