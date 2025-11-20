Trong bức ảnh bắt tay ông Trump, phía sau lưng Ronaldo là ảnh của Ronald Reagan - Tổng thống thứ 40 của Mỹ.

Cha của Ronaldo, ông Jose Dinis Aveiro, hâm mộ Ronald Reagan không chỉ vì vai trò trong chính trị mà còn bởi sự nghiệp diễn xuất. Trước khi trở thành Tổng thống thứ 40 của Mỹ, Ronald Reagan từng là diễn viên nổi tiếng tại Hollywood.

Ronaldo sinh ngày 5/2/1985, đúng thời điểm Ronald Reagan đang giữ chức Tổng thống Mỹ. Dù con trai chào đời ở Madeira, Bồ Đào Nha, cách xa nước Mỹ, ông Aveiro vẫn quyết định đặt tên con theo Ronald Reagan. Đây là cách ông thể hiện sự ngưỡng mộ đối với diễn viên yêu thích, đồng thời cũng là biểu tượng của sức mạnh và tầm ảnh hưởng mà ông Aveiro trân trọng.

Quyết định này gây bất ngờ bởi lúc đó Reagan đã chuyển sang con đường chính trị và không còn hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh. Tuy nhiên, cái tên Ronaldo từ đó gắn liền với sự nghiệp của một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá.