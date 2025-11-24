MỹTiền đạo Lionel Messi ghi dấu giày vào bốn bàn, giúp Inter Miami thắng chủ nhà FC Cincinnati 4-0 ở bán kết miền Đông giải nhà nghề Mỹ MLS.

Màn tỏa sáng của Messi không chỉ đưa Inter Miami vào chung kết miền Đông, mà còn giúp anh lập cột mốc lịch sử tại vòng play-off MLS, với 12 lần ghi dấu giày ở các bàn thắng. Tính trong cả mùa, Messi góp công vào 71 bàn, nhiều nhất trong 6 năm qua.

Đặc biệt, với kỷ lục 404 kiến tạo cùng 896 pha lập công trong sự nghiệp, Messi trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi dấu giày vào 1.300 bàn.

Đồng đội chia vui với Messi (giữa), trên sân TQL, Cincinnati, Ohio, Mỹ hôm 23/11. Ảnh: MSN

Siêu sao Argentina khiến mọi thứ trở nên dễ dàng với Inter Miami trên sân TQL, dù Cincinnati được đánh giá cao hơn trước trận, nhờ thứ bậc tốt hơn ở mùa giải chính cùng thành tích đối đầu vượt trội.

Chủ nhà liên tiếp có cơ hội khi nhập cuộc, với những pha đối mặt trong 15 phút đầu. Nhưng Inter Miami mới là đội mở tỷ số. Phút 19, Jordi Alba cắt bóng ở giữa sân, mở ra pha tấn công. Mateo Silvetti tạt bóng từ cánh trái để Messi đánh đầu ghi bàn.

Đôi bên tiếp tục ăn miếng trả miếng và Messi suýt có bàn thứ hai trong hiệp một. Phút 27, Sergio Busquets đưa đồng đội vào thế đối mặt thủ môn, nhưng Messi sút chệch cột dọc.

Messi ghi bàn, lập hattrick kiến tạo

Hiệp hai chứng kiến thế trận vượt trội của đội khách, khi Messi làm lu mờ tất cả bằng hattrick kiến tạo tuyệt hảo. Từ trung lộ ở phút 57, Messi mớm bóng cho Silvetti bên cánh trái để tài năng 19 tuổi đồng hương đặt lòng vào góc xa nâng tỷ số lên 2-0.

Ở các phút 62 và 74, Messi hai lần chọc khe từ giữa sân để một đồng hương khác là Tadeo Allende thoát xuống đối mặt thủ môn và ghi bàn. Siêu sao 38 tuổi thậm chí có thể kiến tạo nhiều hơn, nếu Rodrygo De Paul và Luis Suarez không bỏ lỡ các đường chuyền dọn cỗ của anh.

Messi đánh đầu mở tỷ số, trên sân TQL, Cincinnati, Ohio, Mỹ hôm 23/11. Ảnh: MSN

Sau bốn trận ở play-off MLS mùa này, Messi ghi 6 bàn, góp 6 kiến tạo, đưa Inter Miami vào chung kết miền Đông lần đầu tiên trong lịch sử. Nếu tiếp tục giành kết quả thuận lợi khi gặp đội thắng trong cặp đấu giữa New York City và Philadelphia Union, Messi và đồng đội sẽ đấu chung kết toàn nước Mỹ với đội thắng chung kết miền Tây.

Messi có 11 bàn và 11 kiến tạo trong 7 trận gần nhất. Trong chuỗi trận này, trung bình cứ sau mỗi 28,6 phút, Messi lại góp dấu giày vào một bàn thắng.

Vy Anh