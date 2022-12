Messi 1% thiên tài và 99% nỗ lực

Ronaldo không thể duy trì được phong sau khi đạt đến đỉnh cao sự nghiệp, nhưng Messi vẫn đang ngự trị trên đỉnh thế giới bằng nỗ lực phi thường.

Lionel Messi vừa hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu vĩ đại của mình với chiếc cúp vàng thế giới danh giá sau nhiều năm chờ đợi. Tất nhiên, tài năng của M10 là điều không phải bàn cãi. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều ý kiến đặt lên bàn cân so sánh Messi với những tên tuổi khác của bóng đá thế giới như Maradona, Pele trong quá khứ hay Ronaldo, Mbappe của hiện tại. Phải chăng Messi chỉ dựa vào tài năng thiên phú để tỏa sáng?

Tất nhiên, mỗi người sẽ có một quan điểm, đánh giá riêng. Bài viết này, tôi chỉ muốn đi sâu vào các yếu tố làm nên thành công của siêu sao người Argentina, giống như một ai đó đã bình luận "ở Messi, 99% là sự nỗ lực, còn 1% là thiên tài".

Ngược về quá khứ, Lionel Messi vốn là một cậu bé bị mắc chứng rối loạn hormone tăng trưởng với thân hình còi cọc, nhỏ bé. Thế nên để vươn lên tầm cỡ của một trong những cầu thủ hay nhất lịch sử bóng đá thế giới như hôm nay, chắc chắn không thể chỉ nhờ may mắn hay tài năng thiên bẩm, mà thứ quan trọng nhất chính là sự nỗ lực và khổ luyện, cùng một ý chí quyết tâm vô cùng lớn.

Nhìn về sự nghiệp được cho là huy hoàng của Messi, người ta vẫn có thể thấy những khoảng u tối, nơi mà M10 từng rơi vào hố đen thất vọng. Anh từng là cầu thủ từng phải chịu sức ép khủng khiếp từ những thất bại của tuyển Argentina, đến mức phải tuyên bố rời tuyển. Nhưng vì tình yêu quá lớn với quốc gia, Messi lại xỏ giày trở lại, cố gắng cải thiện bản thân, vắt kiệt những giọt mồ hôi cuối cùng để ở cái tuổi bên kia sườn dốc của sự nghiệp, để lần lượt đem về chiếc cúp Copa America và World Cup cho quê nhà sau hàng chục năm. Thử hỏi, ở tuổi 34, 35, ai có thể không cần nỗ lực mà đạt được đỉnh cao vinh quang như thế?

Có người so sánh Messi với Ronaldo và cho rằng một bên thành công nhờ tài năng trời cho, còn bên kia đi lên từ những nỗ lực tự thân. Sự khổ luyện của CR7 là điều không phải bàn cãi, nhưng không phải vì thế mà chúng ta có thể phủ nhận ý chí, nghị lực của Messi. Hãy nhìn Ronaldo sau khi anh đạt được những đỉnh cao chói lọi trong sự nghiệp của mình, tất cả dường như chỉ là con số "0". Thậm chí, ngôi sao người Bồ Đào Nha còn liên tục gây chú ý bởi những phát ngôn và hành động mang tính cá nhân, gây bất ổn cho chính câu lạc bộ của mình.

>> 'Messi là số một nhưng Ronaldo là duy nhất'

Trong khi đó, Messi lại hoàn toàn ngược lại, từ Barcelona đến PSG hay ĐTQG, anh luôn đặt tập thể lên trên hết. Chính sự chuyên nghiệp và cống hiến đó đã giúp các cá nhân xung quanh Messi cũng như được tiếp thêm sức mạnh và sẵn sàng hy sinh theo tiếng gọi của người đội trưởng mà họ coi là thần tượng. Bóng đá là môn thể thao tập thể, và khi một cá nhân đòi hỏi quá nhiều ở đội bóng, như những gì đã xảy ra giữa Ronaldo với Bồ Đào Nha, thất bại là điều khó tránh. Sự đoàn kết mới là chìa khóa mang tới thành công, làm được điều đó thì có lẽ Messi là người đứng đầu, vượt lên trên tất cả.

Về chuyên môn, Messi ngoài kỹ năng bóng đá siêu phàm hiếm có, còn là cầu thủ thi đấu bằng bộ óc. Vì vậy, dù anh đi bộ, vuốt râu trong hầu hết thời gian của trận đấu, nhưng vẫn thường xuyên có mặt đúng lúc, bung sức đúng chỗ để tạo nên những pha bóng mang tính quyết định. Những danh hiệu cầu thủ hay nhất trận đấu mà Messi giành được một lần nữa cho thấy, nếu chỉ cậy to khỏe và chỉ biết chạy hùng hục trên sân thì cũng chẳng thể làm nên thành công được.

Người ta cứ hay so sánh Messi với Pele để coi ai vĩ đại hơn nhưng thực tế là nếu so về danh hiệu cá nhân và tập thể thì đã quá chênh lệch rồi. Ngay cả về số bàn thắng chính thức thì Messi cũng đá vượt qua Pele, đó là chưa tính kiến tạo. Pele xuất sắc nhất thời của ông, điều đó không ai phủ nhận, nhưng công bằng thì phải xét tới thành tích cá nhân và tập thể suốt cả sự nghiệp. Về phương diện này, có lẽ ngay cả Pele, Maradona hay Ronaldo cũng không thể so sánh được với Messi.

Trước đây, có ý kiến cho rằng Messi chỉ là cầu thủ ở dạng đẳng cấp CLB vì chẳng đoạt được thành tích gì với ĐTQG. Nhưng giờ đây, siêu sao 35 tuổi đã cũng Argentina chinh phục cả Copa America lẫn World Cup. Đó như một lời khẳng định cho cả thế giới biết rằng, Messi vẫn là cầu thủ vượt trội hơn tất cả.

Khôi Nguyên

