Màn kịch của Ronaldo

Từ chuyện bỏ tập, bỏ du đấu, đến những phát ngôn tiêu cực nhắm vào Man Utd, tất cả đều nằm trong toan tính của Ronaldo để được ra đi.

Chắc chắn khi đặt bút ký vào bản hợp đồng để trở về "Nhà hát của những giấc mơ", Cristiano Ronaldo không bao giờ nghĩ rằng mình có thể rơi xuống vực thẳm sự nghiệp ở chính nơi đã từng chắp cánh cho anh bay cao. Với tầm ảnh hưởng của mình, Ronaldo cho rằng vị thế của anh ở Man Utd là bất khả xâm phạm.

Thời gian đầu đúng là như vậy, ban lãnh đạo và huấn luyện viên tôn trọng anh, đồng đội nể phục anh, người hâm mộ hân hoan và ngợi ca anh. Ronaldo là ngôi sao sáng nhất, là trung tâm của đội bóng cả trong và ngoài sân cỏ. Mùa giải 2021- 2022, Ronaldo là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho Man Utd, nhưng đội bóng vẫn phải xuống sân chơi Europa League.

Đó là hệ quả của một lối chơi cũ kỹ, dễ bị bắt bài, khi mà tốc độ, pressing không được coi trọng và gần như mọi đường bóng tấn công đều hướng đến một tiền đạo không còn ở đỉnh cao phong độ là Ronaldo. Đó cũng là những gì từng xảy ra ở Juventus - đội bóng mà Ronaldo từng ra đi trước khi đến với Man Utd.

Mặc dù vẫn đặt niềm tin vào Ronaldo và khẳng định vai trò quan trọng của anh nhưng với việc mời HLV Ten Hag về dẫn dắt đội, ban lãnh đạo Man Utd hẳn đã nhận thấy rằng, đội bóng muốn thành công thì phải thay đổi lối chơi và Ronaldo không thể tiếp tục đóng vai trò hạt nhân. Đến lúc này, vị thế bất khả xâm phạm của Ronaldo đã bắt đầu lung lay. Ten Hag về dẫn dắt Man Utd, nỗ lực mua sắm cầu thủ, thiết lập kỷ luật và lên dây cót tinh thần cho đội bóng.

Không có một lời nói hay một hành động nào cho thấy ông muốn loại bỏ Ronaldo khỏi đội bóng trong suốt giai đoạn đầu cầm quân tại đây. Chính Ronaldo là người muốn ra đi, đơn giản bởi vì anh không muốn ngồi trên một con thuyền mà nhạc hiệu giong buồm ra khơi không còn là bản tango Champions League quen thuộc. Anh đánh cược vào việc sẽ có bến đỗ mới ngay trong mùa hè 2022.

Thậm chí, anh quyết định không tham gia tập luyện và du đấu trước mùa giải mới cùng đội. Lý do được Ronaldo đưa ra là "bận việc gia đình". Với một cầu thủ luôn đặt tính chuyên nghiệp lên hàng đầu, lý do này rõ ràng có phần thiếu thuyết phục. Nhưng rồi cuối cùng, Ronaldo vẫn ở lại, dù lý do không phải vì anh vẫn lưu luyến Man Utd.

>> 'Ronaldo không xứng đáng khoác áo Man Utd'

Một số người cho rằng, không câu lạc bộ nào ở sân chơi Champions League muốn ký với anh, số khác lại cho rằng ban lãnh đạo Man Utd không chấp nhận để anh ra đi. Sự thật như thế nào chỉ Ronaldo là người rõ nhất. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, anh không còn là thỏi nam châm thu hút các câu lạc bộ lớn.

Mối quan hệ giữa anh và Man Utd cũng bắt đầu rạn nứt từ đây. Mùa giải mới bắt đầu và rõ ràng là Ronaldo không vui bởi anh không còn là cầu thủ bất khả xâm phạm, không còn là trung tâm trong lối chơi của đội bóng. Việc phải ngồi dự bị thường xuyên và không thể ghi bàn khi được trao cơ hội đá chính đã đẩy Ronaldo đến đỉnh điểm của sự ức chế. Với cá tính của mình, đương nhiên anh không cam chịu.

Tuy nhiên, thay vì nỗ lực chứng minh bản thân còn giá trị thì anh lại lựa chọn bày tỏ thái độ phản đối, hết bỏ về sớm đến từ chối vào sân thay người. Tôi tin những hành động này của Ronaldo không đơn thuần mang tính bột phát mà có sự tính toán. Anh đã đánh cược rằng sẽ thắng được Ten Hag trong cuộc đối đầu này, và rằng huấn luyện viên sẽ phải nhún nhường để trao cho anh tấm vé đá chính trong mọi trận đấu.

Nhưng Ronaldo đã nhầm. Ten Hag không phải là Ole Solskjær, càng không phải là Ralf Rangnick. Ten Hag không khoan nhượng. Quan trọng là ông đã bắt đầu chứng minh được tính hiệu quả trong lối chơi mới của đội bóng, một Man Utd không Ronaldo liên tục dành chiến thắng nhờ tính kỷ luật, tinh thần đoàn kết và sức trẻ. Ván cược của Ronaldo trong cuộc đối đầu với Ten Hag coi như thất bại.

Với tất cả sự kiêu ngạo của mình, lúc này, Ronaldo chỉ còn một lựa chọn là ra đi. Anh làm mọi cách để đạt được mục tiêu rời khỏi Man Utd. Và cuối cùng, CRt đã lựa chọn cách xé rách hoàn toàn mối quan hệ với đội bóng thông qua buổi phỏng vấn gây chấn động toàn bộ làng túc cầu trên chương trình Piers Morgan Uncensored. Đây có thể xem là dấu chấm hết cho mối lương duyên giữa hai bên. Không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn Ronaldo sẽ ra đi. Tiếc thay, Ronaldo đã trở về Man Utd như một huyền thoại, nhưng giờ anh sẽ ra đi như một kẻ thất bại.

Nguyễn Trường Giang

