Mất ngủ tuổi trung niên - sát thủ thầm lặng gây đột quỵ, tiểu đường

Không chỉ gây mệt mỏi, mất ngủ kéo dài ở phụ nữ tiền mãn kinh và mãn kinh là "ngòi nổ" cho các bệnh lý chuyển hóa và tim mạch nguy hiểm.

Theo TS.BS Ngô Thị Kim Oanh, Trưởng khoa Châm cứu - Dưỡng sinh, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM - Cơ sở 3, phụ nữ bước vào giai đoạn trung niên thường đối mặt với những thay đổi sinh lý phức tạp. Trong đó, mất ngủ mạn tính là biểu hiện thường gặp nhưng lại dễ bị xem nhẹ.

Thực tế, đây không đơn thuần là tình trạng khó ngủ hay ngủ chập chờn. Rối loạn giấc ngủ kéo dài ở nhóm tuổi này có thể trở thành yếu tố nguy cơ độc lập dẫn đến tăng huyết áp, rối loạn chuyển hóa và bệnh tim mạch.

Sự sụt giảm estrogen - "thủ phạm" làm phân mảnh giấc ngủ

Estrogen đóng vai trò điều hòa nhiều hệ thống sinh học, bao gồm trục hạ đồi - tuyến yên - buồng trứng và hệ thần kinh trung ương. Ở giai đoạn tiền mãn kinh, sự dao động nồng độ hormone này gây ảnh hưởng trực tiếp đến vùng dưới đồi - trung tâm điều hòa giấc ngủ.

Estrogen tham gia điều chỉnh serotonin, melatonin và cơ chế điều nhiệt. Khi nồng độ hormone sụt giảm hoặc biến động thất thường, phụ nữ dễ gặp tình trạng bốc hỏa ban đêm, vã mồ hôi; tim đập nhanh, tỉnh giấc nhiều lần.

Tình trạng giấc ngủ bị "phân mảnh" làm giảm thời gian ngủ sâu, khiến cơ thể không được phục hồi. Hệ quả là hệ thần kinh giao cảm bị kích hoạt quá mức, tăng tiết cortisol vào ban đêm. Đây chính là cơ chế nền tảng thúc đẩy các rủi ro về tim mạch.

Phụ nữ bước vào giai đoạn trung niên thường mất ngủ mạn tính. Ảnh tạo bởi AI

Nguy cơ kép tăng huyết áp và đái tháo đường

Mất ngủ mạn tính làm đảo lộn nhịp sinh học, đặc biệt là trục cortisol - insulin. Các nghiên cứu cho thấy khi thời gian ngủ dưới 6 giờ mỗi đêm trong thời gian dài, độ nhạy insulin sẽ giảm, gây kháng insulin và thúc đẩy tăng đường huyết lúc đói.

Song song đó, việc hoạt hóa hệ giao cảm kéo dài làm tăng sức cản mạch máu ngoại vi, duy trì huyết áp ở mức cao. Phụ nữ trung niên vốn đã mất đi "lá chắn" bảo vệ từ estrogen nên nguy cơ này càng trở nên rõ rệt khi đi kèm với tình trạng tăng cân, ít vận động và stress tâm lý.

"Nhiều trường hợp chỉ tình cờ phát hiện bệnh lý tim mạch khi đã có biến chứng, trong khi tiền sử kéo dài nhiều năm trước đó thực chất bắt đầu từ hai chữ: mất ngủ", bác sĩ Oanh nhấn mạnh.

Phân biệt mất ngủ do stress và do nội tiết

Việc nhận diện đúng nguyên nhân giúp quá trình điều trị hiệu quả hơn:

Do stress: Thường liên quan đến áp lực công việc, gia đình. Người bệnh khó vào giấc, suy nghĩ nhiều, lo âu, căng thẳng cơ. Giấc ngủ có thể cải thiện khi thay đổi môi trường hoặc giảm áp lực.

Do rối loạn nội tiết: Xuất hiện kèm các biểu hiện đặc trưng như bốc hỏa, rối loạn kinh nguyệt, khô âm đạo, hồi hộp. Người bệnh có thể ngủ được nhưng dễ tỉnh giấc giữa đêm và rất khó ngủ lại.

Trong thực tế lâm sàng, hai nhóm nguyên nhân này thường chồng lấp lên nhau, tạo thành một "vòng xoắn bệnh lý" khó tháo gỡ nếu không can thiệp kịp thời.

Giải pháp đa chiều: Kết hợp Đông - Tây y

Để cải thiện chất lượng sống, bác sĩ khuyến nghị tiếp cận điều trị theo hướng toàn diện:

Vệ sinh giấc ngủ và vận động

Duy trì giờ ngủ cố định, hạn chế thiết bị điện tử trước khi ngủ.

Tránh cà phê, rượu bia vào buổi tối.

Tập luyện cường độ trung bình (đi bộ nhanh, yoga, tập thở) giúp điều hòa thần kinh tự chủ và kiểm soát cân nặng.

Can thiệp Y học hiện đại

Cân nhắc liệu pháp hormone thay thế (khi có chỉ định và theo dõi chặt chẽ).

Sử dụng thuốc hỗ trợ ngắn hạn để tránh lệ thuộc.

Tầm soát sớm huyết áp, mỡ máu và đường huyết.

Hỗ trợ từ Y học cổ truyền

Theo Đông y, mất ngủ tuổi trung niên thường do Tâm Thận bất giao, Can khí uất kết hoặc Âm hư hỏa vượng. Các phương pháp như châm cứu, xoa bóp bấm huyệt và điều chỉnh thực dưỡng giúp dưỡng tâm an thần, sơ can giải uất hiệu quả.

Việc kết hợp Đông - Tây y giúp giảm triệu chứng nhanh chóng, hạn chế phụ thuộc thuốc an thần và giúp phụ nữ trung niên bước qua giai đoạn biến động sinh lý một cách nhẹ nhàng hơn.

Mỹ Ý