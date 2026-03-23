Mark Zuckerberg tạo 'tác nhân CEO' hỗ trợ chính mình

CEO Mark Zuckerberg được cho là đã tạo một CEO Agent hỗ trợ công việc của ông trong bối cảnh Meta áp dụng AI sâu rộng.

WSJ dẫn các nguồn tin nội bộ rằng CEO Agent của Zuckerberg đã được ông ứng dụng để quản lý một số công việc dù đang trong quá trình thử nghiệm. Ví dụ, nó có thể cung cấp thông tin nhanh hơn "bằng cách tìm ra câu trả lời thông thường cần nhiều bước trao đổi hoặc thông qua nhiều tầng lớp mới có được".

Meta và Zuckerberg chưa đưa ra bình luận.

Theo Financial Times, việc Zuckerberg tạo tác nhân AI cho chính mình không quá ngạc nhiên, khi ông nhiều lần nhấn mạnh sẽ áp dụng trí tuệ nhân tạo sâu hơn vào công việc. Hồi tháng 1, ông nói Meta đang chú trọng AI native - những hệ thống được thiết kế dành riêng cho mỗi nhân viên, giúp làm việc hiệu quả hơn, giảm phụ thuộc vào cấu trúc phân tầng truyền thống.

Với việc tiên phong dùng AI, Zuckerberg đang cho thấy ông muốn nhân viên áp dụng tương tự. Quan trọng hơn, nó thể hiện xu hướng tương lai, mỗi cá nhân có thể sẽ làm việc bên cạnh "bản sao trí tuệ" của chính mình.

CEO Meta Mark Zuckerberg. Ảnh: AP

Thực tế, Meta cũng đang áp dụng tác nhân AI ở nhiều mức độ. Theo Reuters, nhân viên công ty hiện dùng tác nhân My Claw với nhiệm vụ truy cập dữ liệu và trao đổi công việc. Thậm chí, có một nhóm chat nội bộ, nơi các AI Agent cá nhân của nhân viên tự giao tiếp với nhau. Một hệ thống khác mang tên Second Brain xây dựng trên nền tảng Claude đang được ví như "chánh văn phòng AI" khi có thể lập chỉ mục tài liệu, truy vấn thông tin dự án và hỗ trợ ra quyết định.

Bussiness Insider dẫn nguồn nội bộ mô tả không khí tại Meta gần đây giống thời mới thành lập Facebook, khi khẩu hiệu "move fast and break things" (di chuyển nhanh và phá vỡ giới hạn) trở lại là kim chỉ nam. Trên nhóm chat nội bộ, nhân viên cũng tích cực chia sẻ công cụ AI mới và cách thức sử dụng. Họ cũng tham gia hackathon, các buổi đào tạo AI, tự xây công cụ riêng để tối ưu hóa công việc. Việc sử dụng AI giờ trở thành một trong những tiêu chí để đánh giá hiệu suất.

Giữa tháng 3, Reuters cho biết Meta đang lên kế hoạch sa thải quy mô lớn, có thể ảnh hưởng đến 20% nhân sự. Động thái này nhằm bù đắp chi phí đầu tư hạ tầng AI ngày càng lớn, trong khi nhiều công việc được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo. Tuy nhiên, thời gian thực hiện và quy mô chưa được quyết định.

Tính đến hết 2025, Meta có gần 79.000 nhân viên. Trước đó, tháng 11/2022, công ty sa thải 11.000 nhân viên, tương đương 13% lực lượng lao động khi đó. Bốn tháng sau, công ty tiếp tục thông báo cắt giảm thêm 10.000 việc làm.

Năm ngoái, Zuckerberg tập trung hơn vào AI tạo sinh khi đưa ra các gói đãi ngộ lớn, thậm chí trị giá hàng trăm triệu USD trong bốn năm, để thu hút nhà nghiên cứu AI hàng đầu cho đội ngũ phát triển "siêu trí tuệ". Đầu tháng 3, công ty mua lại Moltbook, nền tảng mạng xã hội được thiết kế cho các tác nhân AI. Trước đó, Meta cũng đã chi ít nhất hai tỷ USD để mua lại Manus - startup AI Trung Quốc.

Trong những lần xuất hiện trước truyền thông, Zuckerberg cho rằng các khoản đầu tư AI giúp tăng hiệu quả hoạt động. Hồi tháng 1, ông nói bắt đầu thấy "các dự án trước đây cần đội ngũ lớn nay có thể được hoàn thành bởi một cá nhân rất tài năng".

Bảo Lâm tổng hợp