Meta có thể sa thải nhân viên quy mô lớn vì AI

Meta cân nhắc cắt giảm lượng lớn nhân sự trong bối cảnh chi phí đầu tư hạ tầng AI tăng mạnh.

Meta đang lên kế hoạch sa thải quy mô lớn, có thể ảnh hưởng đến 20% nhân sự, theo Reuters. Động thái này nhằm bù đắp chi phí đầu tư hạ tầng AI ngày càng lớn, trong khi nhiều công việc được hỗ trợ bởi AI. Tuy nhiên, thời điểm thực hiện và quy mô đợt cắt giảm vẫn chưa được quyết định.

Theo Reuters, hai nguồn tin cho biết lãnh đạo Meta đã thông báo kế hoạch này cho các quản lý cấp cao và yêu cầu họ chuẩn bị phương án tinh giản nhân sự. Những người cung cấp thông tin đề nghị giấu tên vì không được phép công bố kế hoạch nội bộ.

Phản hồi trước thông tin này, người phát ngôn Meta Andy Stone nói đây là "những suy đoán mang tính báo chí về các phương án lý thuyết".

Tính đến hết năm 2025, Công ty mẹ của mạng xã hội Facebook có gần 79.000 nhân viên. Nếu mức cắt giảm khoảng 20% được thông qua, đây sẽ là đợt sa thải lớn nhất của Meta kể từ cuộc tái cơ cấu cuối năm 2022 và đầu năm 2023. Tháng 11/2022, Meta đã sa thải 11.000 nhân viên, tương đương 13% lực lượng lao động khi đó. Bốn tháng sau, công ty này tiếp tục thông báo cắt giảm thêm 10.000 việc làm.

Trong năm qua, CEO Mark Zuckerberg của Meta ngày càng dồn sự chú ý vào AI tạo sinh. Công ty đưa ra các gói đãi ngộ lớn, thậm chí trị giá hàng trăm triệu USD trong bốn năm, để thu hút các nhà nghiên cứu AI hàng đầu cho đội ngũ phát triển "siêu trí tuệ".

Chỉ cách đây ít ngày, công ty này mua lại Moltbook, một nền tảng mạng xã hội được thiết kế cho các tác nhân AI. Trước đó, Meta cũng đã chi ít nhất 2 tỷ USD để mua lại Manus - startup AI Trung Quốc.

Zuckerberg cho rằng các khoản đầu tư AI sẽ giúp tăng hiệu quả hoạt động. Hồi tháng 1, ông nói bắt đầu thấy "những dự án trước đây cần đội ngũ lớn nay có thể được hoàn thành bởi một cá nhân rất tài năng".

Kế hoạch của Meta phản ánh xu hướng rộng hơn tại các doanh nghiệp lớn ở Mỹ, đặc biệt trong ngành công nghệ, khi AI ngày càng được sử dụng để tối ưu nguồn lực.

Tháng 1, Amazon xác nhận sẽ cắt giảm khoảng 16.000 việc làm, tương đương gần 10% lực lượng lao động. Đến tháng 2, công ty fintech Block cũng cắt gần một nửa nhân sự, lý do được CEO Jack Dorsey đưa ra là các công cụ AI ngày càng giúp doanh nghiệp làm nhiều việc hơn với đội ngũ nhỏ hơn.

Trọng Đạt (Theo Reuters)