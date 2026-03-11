Mark Zuckerberg đăng ảnh chung sau nghi vấn bất hòa với Alexandr Wang

CEO Meta Mark Zuckerberg đã đăng ảnh chụp chung Alexandr Wang sau một số nghi vấn cho rằng cả hai đang có xung đột nội bộ.

Tài khoản Threads của Mark Zuckerberg đăng ảnh selfie với Alexandr Wang, cả hai nở nụ cười tươi với dòng trạng thái: "Trong khi đó tại trụ sở Meta". Bức ảnh hiện nhận hơn 300.000 lượt xem cùng hơn 6.000 lượt thích và hơn 700 bình luận.

Bức ảnh CEO Meta đăng được cho là để đáp trả hàng loạt báo cáo trước đó, cho rằng ông đang bất hòa với Wang, hiện lãnh đạo đội ngũ "siêu trí tuệ" Superintelligence Labs (MSL) của Meta với vai trò Giám đốc AI, báo cáo trực tiếp cho Zuckerberg.

Mark Zuckerberg (trái) và Alexandr Wang. Ảnh: Threads/Zuck

Trước đó, WSJ đưa tin Meta đã tái cấu trúc bộ phận AI của mình, trong đó thành lập đội ngũ phát triển trí tuệ nhân tạo mới hoạt động độc lập với nhóm của Wang và báo cáo trực tiếp cho Giám đốc công nghệ Andrew Bosworth. Động thái này dấy lên mối nghi ngờ đã có những xung đột giữa Zuckerberg và Wang.

Times of India thậm chí đã đăng bài viết với tiêu đề "Mark Zuckerberg có thể 'đã chấm dứt hợp đồng' với nhân viên được trả lương cao nhất của Meta", viện dẫn quá trình tái cấu trúc của công ty thời gian qua "cho thấy điều đó". Câu chuyện nhanh chóng lan truyền trên Reddit, X và thu hút hàng nghìn bình luận.

Trên X ngày 10/3, phát ngôn viên Meta Andy Stone đã bác bỏ câu chuyện, nhấn mạnh nội dung "hoàn toàn sai sự thật". "Sự thật là Alex đã giúp thành lập đội ngũ mới, vẫn điều hành MSL. Tầm ảnh hưởng của ông ấy ngày càng tăng chứ không hề giảm. Tất cả những chuyện này thật nực cười", Stone viết.

Cùng ngày, Times of India đã sửa lại tiêu đề bài báo.

Wang, nhà đồng sáng lập "đội quân nhãn dán" Scale AI, là một trong những nhân tài do Zuckerberg lôi kéo về thông qua việc chi 14,3 tỷ USD để mua 49% cổ phần của startup này năm ngoái. Trong khi đó, MSL được Zuckerberg trực tiếp tuyển dụng nhân sự và thành lập vào tháng 6/2025, đặt tham vọng phát triển "siêu trí tuệ cá nhân" - thuật ngữ CEO này dùng để mô tả các hệ thống AI có thể vượt qua khả năng của con người.

Sau khi thành lập, MLS nhanh chóng trở thành một trong những bộ phận nhận các khoản đầu tư quan trọng và tốn kém nhất của Meta. Tuy nhiên, theo CNBC, hơn nửa năm qua, công ty chi hàng trăm triệu USD để tuyển dụng kỹ sư và nhà nghiên cứu từ OpenAI, Google DeepMind, Apple và các startup AI. Dù vậy, một số nhân viên cho biết sự ra đời của MLS cũng gây mâu thuẫn nội bộ, với nhiệm vụ chồng chéo và liên tục thay đổi, khiến nhiều người căng thẳng và nghỉ việc sớm. Cuối tháng 10/2025, bộ phận này đã sa thải hơn 600 người.

Bảo Lâm (theo Business Insider, CNBC)