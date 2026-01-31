Mark Zuckerberg: Khó hình dung tương lai thiếu kính AI

CEO Meta Mark Zuckerberg tin kính tích hợp AI sẽ sớm thay thế kính truyền thống, tương tự cách smartphone từng khai tử điện thoại phổ thông.

Trong buổi báo cáo kết quả kinh doanh quý IV/2025, Mark Zuckerberg dành phần lớn thời gian nói về tham vọng trong lĩnh vực thiết bị đeo thông minh. Ông so sánh sự chuyển dịch từ kính thông thường sang kính AI cũng giống bước ngoặt từ điện thoại nắp gập sang smartphone hơn một thập kỷ trước.

Mark Zuckerberg đeo kính Meta Rayban. Ảnh: Instagram/zuck

"Hàng tỷ người đang đeo kính cận hoặc kính áp tròng để điều chỉnh thị lực. Tôi tin chúng ta đang ở giai đoạn tương tự khi smartphone xuất hiện. Khi đó, smartphone thay thế điện thoại phổ thông chỉ là vấn đề thời gian. Thật khó hình dung một vài năm tới, hầu hết kính mọi người đeo lại không phải kính AI", ông chủ Meta nói.

Ông cho biết doanh số kính thông minh của hãng đã tăng gấp ba trong năm qua và khẳng định đây là một trong những thiết bị điện tử tiêu dùng có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong lịch sử.

Các tuyên bố của Zuckerberg thường bị hoài nghi, nhất là sau thất bại của dự án metaverse đầy tham vọng trước đó. Tuy nhiên, theo Tech Crunch, thực tế đang cho thấy một làn sóng chuyển dịch mạnh mẽ. Các tập đoàn công nghệ lớn nhất thế giới đều đang đổ tiền vào lĩnh vực thiết bị đeo. Google dự kiến ra mắt kính thông minh mới trong năm nay sau vụ hợp tác trị giá 150 triệu USD với thương hiệu kính mắt Warby Parker. Apple cũng điều chuyển nhân sự từ dự án Vision Pro sang phát triển kính thông minh mỏng nhẹ, dự kiến trình làng trong 1-2 năm tới, Snap vừa thông báo tách riêng mảng kính Specs thành công ty con để tối ưu hóa. Samsung đã xác nhận sẽ giới thiệu mắt kính AR cuối năm nay. Trong khi đó, OpenAI có kế hoạch ra mắt thiết bị đeo tích hợp AI, dù hiện tại ưu tiên loại thiết bị có dạng như ghim cài áo hoặc tai nghe.

Meta vẫn đang dẫn đầu thị trường về khả năng thương mại hóa. Hãng đã tung ra nhiều mẫu mã đa dạng, bao gồm dòng kính thông minh hợp tác với Oakley, tối ưu cho việc tập luyện thể thao, phân khúc được đánh giá tiềm năng nhất hiện nay.

Giới phân tích cho rằng, dù kính AI có thể chưa đạt đến quy mô thay thế hoàn toàn smartphone lập tức, sự tham gia đồng loạt sắp tới của Google, Apple và Meta cho thấy một kỷ nguyên mới của phần cứng AI đang bắt đầu.

Huy Đức (theo Tech Crunch, Tech Radar)