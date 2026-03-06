Meta bị kiện vì kính AI thu thập thông tin nhạy cảm

MỹMeta bị cáo buộc vi phạm luật bảo vệ quyền riêng tư khi thu thập dữ liệu nhạy cảm như video phòng tắm... của người dùng kính thông minh AI.

Đơn kiện tập thể do Gina Bartone ở bang New Jersey cùng Mateo Canu từ California, được đại diện bởi hãng luật Clarkson Law Firm gửi lên tòa án bang California ngày 4/3.

Theo nội dung đơn, kính Meta AI được quảng cáo với lời hứa như "được thiết kế để bảo vệ quyền riêng tư", "do người dùng kiểm soát", hay "được xây dựng để bảo vệ quyền riêng tư của người dùng". Nguyên đơn cho biết đã tin tưởng vào hoạt động tiếp thị của Meta, đồng thời không thấy bất kỳ lời cảnh báo hoặc thông tin nào mâu thuẫn với các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư được quảng cáo.

Tuy nhiên, nhóm sau đó ghi nhận một số chứng cứ cho thấy hình ảnh từ kính của mình, gồm cả những khoảnh khắc riêng tư, "đang bị theo dõi bởi các nhân viên ở nước ngoài". Đây là lý do cả hai kiện Meta và đối tác sản xuất kính mắt Luxottica (Mỹ) có hành vi vi phạm luật bảo vệ người tiêu dùng.

Meta chưa đưa ra bình luận.

Mark Zuckerberg đeo kính Meta Rayban. Ảnh: Instagram/zuck

Theo TechCrunch, vụ kiện xuất phát từ một cuộc điều tra từ báo Svenska Dagbladet (Thụy Điển), trong đó phát hiện các nhân viên tại một nhà thầu phụ của Meta ở Kenya đang xem lại các đoạn video từ kính Meta AI của khách hàng, gồm cả những nội dung "nhạy cảm" như ảnh khỏa thân, cảnh quan hệ tình dục và cảnh đi vệ sinh.

Meta sau đó giải thích đã làm mờ khuôn mặt trong ảnh. Tuy nhiên, các nguồn tin cho biết hành động này không phải lúc nào cũng hiệu quả. Thông tin cũng khiến Văn phòng Ủy viên Thông tin (ICO) của Anh mở điều tra.

Clarkson Law Firm là hãng luật chuyên về lợi ích công cộng của Mỹ, từng đệ đơn kiện nhiều công ty công nghệ khác những năm qua, gồm cả Apple, Google hay OpenAI. Hãng luật này đã chỉ ra quy mô vấn đề, khi cho biết chỉ trong năm 2025 đã có hơn 7 triệu người mua kính thông minh của Meta, nghĩa là dữ liệu hình ảnh của họ có thể đã được đưa vào hệ thống xử lý dữ liệu "để xem xét", và họ "không thể từ chối".

Trước đó, trong phỏng vấn với BBC, Meta cho biết khi mọi người chia sẻ nội dung với Meta AI, họ sử dụng các nhà thầu bên thứ ba phân loại thông tin nhằm cải thiện trải nghiệm của người dùng với kính - điều đã được nêu trong chính sách bảo mật. Tuy nhiên, ở mỗi thị trường, điều khoản cũng khác nhau. Chẳng hạn, phiên bản cho người dùng Mỹ có đoạn: "Trong một số trường hợp, Meta sẽ xem xét các tương tác của bạn với AI, gồm cả nội dung cuộc trò chuyện hoặc tin nhắn. Việc này có thể được tiến hành tự động hoặc thủ công (do con người thực hiện)".

Meta hiện phát triển nhiều dòng kính thông minh, phổ biến nhất là Meta Rayban cho phép chụp ảnh, quay video, nghe nhạc và dùng trợ lý Meta AI bằng giọng nói, hay kính thực tế ảo Quest, kính thực tế tăng cường Orion. Theo CEO Mark Zuckerberg, kính tích hợp AI sẽ sớm thay thế kính truyền thống, tương tự cách smartphone từng khai tử điện thoại phổ thông.

Bảo Lâm tổng hợp