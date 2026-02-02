'Lãnh đạo công nghệ nhìn nhận khác về quyền riêng tư khi có con'

Theo Tony Fadell, "cha đẻ" iPod, việc có con đã thay đổi cách ông và giới tinh hoa công nghệ tại Thung lũng Silicon nhìn nhận về quyền riêng tư.

"Tôi nhớ rõ sự khác biệt trong suy nghĩ về thế giới trước và sau khi có con", ông Fadell chia sẻ trên podcast Newcomer của Eric Newcomer, nhà báo nổi tiếng chuyên viết về Thung lũng Silicon, cuối tuần qua.

Tony Fadell. Ảnh: Cnet

Ông lấy một số ví dụ về những tên tuổi hàng đầu tại Thung lũng Silicon, như nhà sáng lập Meta Mark Zuckerberg, hay hai người đồng sáng lập Google Larry Page và Sergey Brin. Ông khẳng định họ nhìn nhận thế giới "theo một cách rất khác" so với trước khi có con hoặc kết hôn.

"Trước khi làm cha mẹ, tôi muốn mọi thứ vào mọi lúc, và sẵn sàng từ bỏ quyền riêng tư của mình. Tôi không quan tâm chuyện gì xảy ra với tất cả dữ liệu này", Fadell tiếp tục. "Nhưng khi có con và nghe về deepfake, kỹ thuật thao túng tâm lý hay những thứ tương tự, bạn thay đổi quan điểm về lượng dữ liệu bị thu thập và cách bạn được bảo vệ".

Theo Business Insider, Zuckerberg cũng từng nói việc làm cha đã tác động đến cách ông lãnh đạo Facebook, nay là Meta. Ông và vợ Priscilla Chan có con gái đầu lòng năm 2015, sau đó sinh thêm hai con gái vào năm 2017 và 2023.

Trong buổi nói chuyện trước sinh viên tại Đại học Nông nghiệp và Kỹ thuật bang Bắc Carolina năm 2017, ông cho biết có con đã giúp ông nhìn nhận mọi thứ mới mẻ hơn. "Việc có con thay đổi cách bạn nghĩ về thế giới", CEO Meta cho biết khi đó, theo CNBC.

Bức ảnh gia đình được Mark Zuckerberg đăng lên Instagram năm 2023. Ảnh: Instagram/@Zuck

Nhiều trang công nghệ cũng nhận định Zuckerberg đã chuyển đổi rõ rệt từ một CEO cuồng công việc sang người cha hướng về gia đình và giữ kín hình ảnh cá nhân của trẻ. Trong những lần đăng ảnh con lên chính mạng xã hội mà ông nắm quyền, Zuckerberg đều che mặt nhằm đảm bảo quyền riêng tư.

"Bằng cách hạn chế chia sẻ khuôn mặt đứa trẻ, danh tính và vị trí, Zuckerberg có thể truyền đạt thông điệp người dùng cần bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng xã hội", nhà tâm lý học Alexandra Hamlet nói với CNN năm 2023, khi bức ảnh gia đình được Zuckerberg đăng trên Instagram.

Tháng 8/2025, Meta cho biết đang thay đổi cách chatbot của hãng phản hồi với trẻ em. Trước đó, Reuters trích dẫn nguồn nội bộ cho biết công cụ AI của công ty "dường như cho phép trẻ vị thành niên tham gia vào cuộc trò chuyện lãng mạn".

Trong hai nhà sáng lập Google, Larry Page có hai con, còn Sergey Brin có ba con. Cả hai hầu như không chia sẻ cuộc sống gia đình. Thông tin tên tuổi, hình ảnh và cuộc sống hàng ngày của các con hiếm khi xuất hiện trên phương tiện truyền thông.

"Một số nhà sáng lập công nghệ suy nghĩ khác về thế giới và ước gì mình đã đưa ra những quyết định khác ngay từ đầu. Họ muốn quay ngược thời gian, nhưng không thể", Fadell nói thêm.

Tony Fadell, 56 tuổi, hợp tác với Apple lần đầu với tư cách nhà thầu. Cuối những năm 1990, ông thành lập công ty điện tử Fuse nhưng không thành công. Năm 2001, ông được CEO Apple Steve Jobs mời về làm mảng thiết kế iPod. Tháng 4/2001, ông được đề bạt làm phó chủ tịch cấp cao mảng iPod và "các dự án đặc biệt". Ông rời Apple với lý do cá nhân vào 2018.

Bảo Lâm tổng hợp