Mắc bẫy tài khoản fake của Trung Kiên, Đình Bắc

Giữa hàng loạt tài khoản mạo danh mọc lên như nấm sau mưa, tích xanh không còn là bảo chứng, việc phân biệt thật - giả trở nên cực khó.

Tôi theo dõi hai ngôi sao của U23 Việt Nam là thủ môn Trung Kiên và tiền đạo Đình Bắc trên mạng xã hội từ khá sớm, hoặc ít nhất là tôi tưởng mình đang theo dõi họ. Tài khoản có đầy đủ tên thật, ảnh đại diện là hình thi đấu, video cập nhật đều đặn. Tôi vào đó đều đặn mỗi ngày, thả tim, bình luận nhiệt tình vì cứ ngỡ đây là kênh chính chủ của họ.

Chỉ đến khi Trung Kiên và Đình Bắc đồng loạt đăng đàn kêu gọi người hâm mộ tẩy chay các tài khoản giả mạo, tôi mới giật mình. Vào lại danh sách theo dõi, so sánh kỹ từng chi tiết, tôi mới phát hiện ra: tài khoản mình theo dõi bấy lâu nay... không phải của họ. Hóa ra, tôi đã vô tình tiếp tay cho một tài khoản giả suốt thời gian dài mà không hề hay biết.

Trung Kiên – Đình Bắc ra mặt kêu gọi tẩy chay tài khoản giả Trung Kiên, Đình Bắc nhờ fan tẩy chay tài khoản giả.

Thực tế, giữa hàng loạt tài khoản mạo danh mọc lên như nấm sau mưa, việc phân biệt thật - giả giờ đây trở nên cực kỳ khó. Có tài khoản đăng video đều đặn, tương tác cao, thậm chí gắn tích xanh khiến người xem mặc định tin tưởng. Nếu chính chủ không lên tiếng, có lẽ tôi và nhiều người khác vẫn tiếp tục theo dõi trong vô thức.

Câu chuyện của Trung Kiên và Đình Bắc cho thấy một thực trạng đáng lo: tài khoản fake không chỉ tồn tại, mà đang hoạt động công khai, bài bản và ngày càng tinh vi. Không chỉ cầu thủ, nghệ sĩ, hay người nổi tiếng bị ảnh hưởng, mà người dùng bình thường cũng dễ trở thành nạn nhân của thông tin sai lệch, quảng cáo trá hình, thậm chí lừa đảo.

Khi tích xanh không còn là dấu hiệu đảm bảo, trách nhiệm dường như đang bị đẩy về phía người dùng. Nhưng liệu mỗi cá nhân có đủ thời gian và kỹ năng để tự xác minh mọi thứ mình theo dõi? Vấn đề là trách nhiệm thuộc về ai? Khi tài khoản giả tồn tại hàng loạt, thậm chí có tích xanh, vai trò kiểm soát của các nền tảng mạng xã hội ở đâu? Và cơ quan quản lý sẽ làm gì để bảo vệ người dùng trước một môi trường số ngày càng thật - giả lẫn lộn?

Bảo Nam