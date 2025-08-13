Nhóm bạn phát cuồng video 'cô gái hành động nhạy cảm' trên xe Mercedes

Tôi biết đến video này vì nhóm bạn trên Facebook chia sẻ và bàn tán sôi nổi, nhiều người phấn khích, thích thú với những nội dung 'bẩn' như vậy.

Thời gian gần đây, tôi thật sự thấy lo ngại khi mạng xã hội tràn ngập những video dàn dựng, gây sốc chỉ để câu view. Vụ việc ba thanh niên ở Phủ Lý, Hà Nam dàn cảnh một "cô gái" có hành động nhạy cảm trên ôtô là một ví dụ điển hình. Nghe qua tưởng chuyện thật, ai cũng tò mò click vào xem. Nhưng hóa ra video dài 20 giây chỉ là một màn kịch rẻ tiền, trong đó "cô gái" cũng chính là một trong ba thanh niên hóa trang.

Clip được các thanh niên giả gái, dàn dựng để câu view. Ảnh:Chụp màn hình

Cái đáng buồn là hành động này không chỉ gây phản cảm, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh trật tự, an toàn giao thông. Chỉ vì vài chục giây video và mấy nghìn lượt like, họ đã chấp nhận tạo ra nội dung giả mạo, bịa đặt, làm sai lệch nhận thức của người xem. Đây không còn là trò đùa vô hại nữa, nó là hành vi vi phạm pháp luật, khiến bản thân phải làm việc với công an.

Tôi thấy, nguyên nhân của tình trạng này một phần nằm ở thói quen "thích xem cái lạ" của người dùng mạng, một phần là vì mạng xã hội thưởng cho những ai gây được sự chú ý, bất kể nội dung đó tốt hay xấu. Chính tôi cũng biết đến video này vì nhóm bạn trên Facebook chia sẻ và bàn tán sôi nổi. Không ít trong số đó tỏ ra phấn khích, thích thú với những nội dung "bẩn" như vậy. Khi sự chú ý trở thành thước đo giá trị, nhiều người sẵn sàng đánh đổi liêm sỉ, thời gian, thậm chí cả tự do của mình chỉ để "nổi tiếng" trong chốc lát.

Chúng ta từng thấy nhiều vụ việc tương tự: từ mấy thanh niên giả vờ té xỉu giữa đường, đóng cảnh "cướp giật" để quay clip, đến những trò ăn uống phản cảm, thử thách nguy hiểm... Tất cả đều chung một điểm: nội dung càng sốc, càng dễ lan truyền.

Cá nhân tôi nghĩ, mỗi người dùng mạng cần tỉnh táo hơn, đừng chia sẻ, đừng like những nội dung bẩn để vô tình tiếp tay. Đồng thời, các nền tảng và cơ quan chức năng cũng cần mạnh tay hơn nữa với những trường hợp cố tình tạo video nhảm nhí, gây hại cho cộng đồng.

Ngoài ra, chế tài xử phạt với hành vi tung tin giả, dựng clip phản cảm cần nghiêm khắc hơn nhiều. Nếu chỉ dừng lại ở mức nhắc nhở, phạt hành chính vài triệu đồng hoặc cam kết không tái phạm, hiệu quả răn đe sẽ rất thấp. Cần có những án phạt đủ nặng, từ phạt tiền cao, buộc xin lỗi công khai, đến xử lý hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng, để những ai đang nung nấu ý định "làm liều" phải suy nghĩ kỹ trước khi nhấn nút quay.

Sự nổi tiếng thực sự nên đến từ giá trị thật, không phải từ những trò lố rẻ tiền. Nếu cứ tiếp tục dung túng, mạng xã hội sẽ trở thành một "bãi rác" thông tin, nơi cái xấu dễ dàng lấn át cái đẹp. Và khi đó, không chỉ người xem mất niềm tin, mà cả xã hội cũng phải gánh chịu hậu quả.

Bảo Thanh