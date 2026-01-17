Trung Kiên – Đình Bắc nhờ fan tẩy chay tài khoản giả

Bị giả mạo nhiều đến mức không đếm xuể, Trung Kiên và Đình Bắc đành phải tự lên tiếng, vừa nghiêm túc mà vẫn… đáng yêu hết phần thiên hạ.

Dạo này lướt TikTok không khéo là gặp Trung Kiên phiên bản một, phiên bản hai rồi cả phiên bản "không biết ai luôn". Thủ môn Trung Kiên và tiền đạo Đình Bắc vì thế phải chính thức kêu gọi fan tẩy chay các tài khoản giả mạo đang mọc lên như nấm sau mưa. Điều khiến dân mạng bật cười là cách hai anh lên tiếng vừa thật thà vừa dễ thương. Không drama, không căng thẳng, chỉ là lời nhắn nhẹ nhàng mong mọi người theo dõi đúng kênh chính chủ.

Trung Kiên – Đình Bắc ra mặt kêu gọi tẩy chay tài khoản giả

Xem mà có cảm giác hai cầu thủ đang... năn nỉ fan hơn là cảnh báo. Fan thì vừa thương vừa buồn cười vì nổi tiếng chưa bao lâu đã có cả "hệ sinh thái clone". Có lẽ đây là dấu hiệu cho thấy độ hot đang tăng không phanh. Nhưng nổi tiếng kiểu này thì cũng hơi mệt, vì đi đâu cũng thấy mình... giả. Trung Kiên và Đình Bắc chắc chỉ mong lên mạng đá bóng online cho vui, ai ngờ phải làm thêm nhiệm vụ chống hàng fake. Thôi thì fan nhớ kỹ, theo đúng một kênh thôi cho hai anh đỡ đau đầu. Còn các tài khoản giả thì xin phép cho ra rìa để mạng xã hội được trong lành hơn một chút.

