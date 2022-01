Ly hôn không phải nguyên nhân bạo hành con cái

Nếu vợ chồng không hòa thuận, "cơm không lành, canh chẳng ngọt', thì có chắc rằng những đứa con sẽ hạnh phúc khi cha mẹ chúng không ly hôn.

Xã hội đang rúng động về những vụ việc trẻ em bị bạo hành bởi những người cha, mẹ kế. Từ vụ việc bé gái 8 tuổi ở Sài Gòn tử vong đến vụ bé gái 3 tuổi ở Hà Nội nghi bị bạo hành, với chín chiếc đinh cắm vào đầu. Đây đều là những câu chuyện hết sức đau lòng. Hai trường hợp điển hình ở trên đều cho thấy tính chất nghiêm trọng và mức độ tàn nhẫn mà những người được cho là cha, là mẹ đối xử với con cái của mình.

Những vụ việc trên cho thấy, sự độc ác, tàn nhẫn của những con người này là cùng cực. Một vấn đề mà nhiều người rất quan tâm liên quan đến việc những đứa trẻ bị bạo lực, hành hạ bắt nguồn từ việc cha mẹ chúng ly hôn, là bố dượng, mẹ ghẻ. Có nhiều ý kiến cho rằng nguyên nhân dẫn đến việc các cháu bé bị bạo hành, xâm phạm là do bố mẹ ly hôn. Theo họ, chuyện ly hôn đã dẫn đến những câu chuyện đau lòng như vậy.

Nhưng tôi tự hỏi, nếu vợ chồng không hòa thuận, "cơm không lành, canh chẳng ngọt', thì có chắc rằng những đứa con sẽ hạnh phúc nếu cha mẹ chúng không ly hôn. Nếu bố mẹ suốt ngày cãi vã, đánh đập nhau, thì có chắc những đứa trẻ sẽ được nuôi dưỡng đàng hoàng, sẽ được che chở, bảo vệ. Thực ra ly hôn là một giải pháp văn minh, mở ra những cánh cửa mới cho những con người không thể bước tiếp cùng nhau.

>> Những chiếc 'đinh găm' trên đầu con trẻ

Trong thực tế, có nhiều trẻ dù sống chung với đầy đủ bố mẹ vẫn không an toàn, và vẫn bị bạo hành từ chính những người ruột thịt của mình. Ngược lại, có những trẻ dù bố mẹ ly hôn vẫn được đảm bảo phát triển bình thường. Có những bố dượng, mẹ ghẻ vẫn rất thương yêu con riêng của mình. Do đó, nếu lấy lý do bố mẹ ly hôn, rồi chuyện bố dượng, mẹ ghẻ ra lý giải cho những nỗi đau mà những đứa trẻ kia phải gánh chịu, sẽ chỉ là bề nổi của vấn đề.

Suy cho cùng, tất cả vẫn nằm ở tâm hồn và trái tim con người. Không phải cứ có đầy đủ cha mẹ ruột sống chung với nhau thì con trẻ sẽ không bị bạo hành. Và không phải cứ cha mẹ ly hôn là những đứa trẻ sẽ chịu cảnh tổn thương về thể xác và tinh thần. Cũng không phải cứ là cha mẹ ruột thì sẽ không đánh đập tàn nhẫn con cái; không phải cứ là bố dượng, mẹ ghẻ thì là không yêu thương, chăm sóc con riêng của người còn lại.

Không cần phải vịn vào cái cớ nào cả, bởi những kẻ bạo hành trẻ em kia đơn giản chỉ là "những con quỷ" từ bản chất con người chúng chứ không phải vì danh xưng. Vì thế chúng cần phải bị pháp luật trừng trị nghiêm khắc.

Anh Dung

