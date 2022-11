Lý do album 'Midnights' của Taylor Swift lập kỷ lục

Album "Midnights" của Taylor Swift là màn ra mắt ấn tượng nhất trong sự nghiệp nữ ca sĩ, phá nhiều kỷ lục.

MV 'Anti-Hero' - Taylor Swift MV "Anti-Hero", bài hát thuộc album "Midnights" của Taylor Swift. Video: Youtube Taylor Swift

Album thứ 10 của ca sĩ phát hành ngày 21/10, đạt nhiều kỷ lục sau hai tuần ra mắt: Chiếm lĩnh tất cả vị trí trong Top 10 Billboard Hot 100, nhiều lượt nghe nhất trên Spotify toàn cầu trong ngày đầu (185 triệu lượt) và đứng thứ ba trong tuần đầu phát hành (549 triệu lượt), doanh số bán đĩa than lớn nhất trong một tuần theo lịch sử Nielsen. Album đã bán được hơn 1,6 triệu bản tại Mỹ và hơn 3 triệu bản tại thị trường quốc tế.

Taylor Swift trở thành nghệ sĩ được nghe nhiều nhất trên Spotify với hơn 35 tỷ lượt. Cô cũng là người đầu tiên có năm album bán được hơn một triệu bản trong tuần đầu tiên của Nielsen Mỹ.

Keith Caulfield - Giám đốc cấp cao của bảng xếp hạng Billboard - nói: "Cô ấy đã tạo ra một sự kiện kỷ lục với Midnights". George Howard - giáo sư ngành kinh doanh âm nhạc của đại học Berklee cho biết: "Các thành tích của album đã nói lên tất cả. Cô ấy vẫn nổi tiếng như mọi khi. Swift tạo nên sự điên cuồng với lượng lớn người hâm mộ".

Bìa album "Midnights". Ảnh: Republic Records

Theo CNBC, Swift đã lập nên những kỷ lục mới bằng cách áp dụng những bài học, kinh nghiệm trong quá khứ của cô:

Sự trở lại trên mạng xã hội

Swift từng biến mất một năm sau mâu thuẫn với Kim Kardashian và Kanye West năm 2016. Cô không chỉ ngừng xuất hiện tại các sự kiện mà còn tạm dừng hoạt động trên mạng xã hội.

Cô xóa tất cả bài và hủy theo dõi mọi người. Chỉ tới khi chuẩn bị phát hành Reputation (2017), Swift dần đăng bài trở lại nhưng tần suất ít hơn nhiều so với trước. Những bức ảnh về mèo, cuộc trò chuyện với người hâm mộ và những bình luận dí dỏm từng tràn ngập trên tài khoản của Swift không còn. Album Folklore (2020) và Evermore (2020) hầu như không nhận được bài đăng quảng bá từ ca sĩ.

Tháng 8 tại VMAs, trong bài phát biểu nhận giải "Video of the Year" cho All Too Well, Swift bất ngờ thông báo phát hành album vào ngày 21/10. Việc công bố album mới tại lễ trao giải - điều cô chưa từng làm - đã tạo nhiều tiếng vang cho Midnights. Cô cũng thay đổi cách dùng mạng xã hội. Trong bảy tuần trước khi phát hành album, Swift đăng tải video hậu trường và 13 video "Midnights Mayhem With Me" trên TikTok - nơi cô tiết lộ tiêu đề từng bài hát. Người hâm mộ thấy như đang ở năm 2015 khi Swift đăng bài mỗi ngày và tương tác cùng họ.

George Howard nói: "Swift là một nhà tiếp thị rất thông minh, giữ khoảng cách nhưng vẫn khiến người hâm mộ cảm thấy được kết nối với cô bằng cách đưa những manh mối cho họ, tạo cảm giác như một cuộc đối thoại".

"Midnights Mayhem" của Taylor Swift Video đầu tiên trong "Midnights Mayhem With Me" đăng ngày 21/9. Video: TikTok Taylor Swift

Bán các bộ sưu tập và đĩa than

Trước khi phát hành Midnights, Swift tung ra các sản phẩm như áo hoodie, album đĩa than và "Taylor Swift Midnights Vinyl Clock" - sản phẩm lắp ráp các album. Bốn album với màu sắc, bìa khác nhau được bán với mức giá 30 USD mỗi chiếc. Khi được sắp xếp đúng vị trí, các album sẽ tạo nên hình ảnh chiếc đồng hồ.

Swift đã phá kỷ lục album đĩa than khi bán gần 500 nghìn bản vào ngày phát hành, gấp ba lần so với Harry's House của Harry Styles trong tuần đầu tiên. Theo Luminate - công dữ liệu giải trí cung cấp cho bảng xếp hạng Billboard, album đĩa than Midnights có doanh số bán lớn nhất trong một tuần, kể từ năm 1991.

"Taylor Swift Midnights CD Clock" - bộ sản phẩm lắp rắp - được bán 39 USD. Ảnh: Taylor Swift Store

Theo Luminate, đối tượng khách hàng là một phần lý do tạo nên doanh số của Midnights. Thế hệ gen Z chiếm 34% phụ nữ mua đĩa than, khoảng 55% khán giả toàn cầu của Swift là nữ và dưới 60% từ 13 đến 24 tuổi. CEO Rob Jonas của Luminate nói: "Khi xem xét những yếu tố trên cùng sự tăng trưởng của phát trực tuyến, chúng tôi nhận thấy hàng triệu người hâm mộ đã tiêu thụ bản phát hành được mong đợi từ Swift theo nhiều cách".

Quay lại thể loại nhạc pop

Những năm gần đây, Swift thử nghiệm thể loại nhạc mới - indie folk và alternative rock - trong Folklore và Evermore, hợp tác cùng các ban nhạc như Bon Iver và The National. 13 bài hát trong Midnights được sản xuất bởi Swift và người bạn lâu năm Jack Antonoff - người đầu tiên hợp tác nữ ca sĩ trong 1989. Midnights đánh dấu sự trở lại với thể loại pop cô từng gắn bó.

Larry Miller - Giám đốc chương trình kinh doanh âm nhạc của đại học New York Steinhardt - nói: "Swift đã hoàn toàn thành công trong việc thể hiện bản thân thông qua sáng tác nhiều thể loại nhạc. Cô ấy là một người kể chuyện, nghệ sĩ sáng tạo trung thực qua cách cô tương tác với người hâm mộ của mình".

Chuyến lưu diễn đầu tiên sau gần 5 năm

Ngày 1/10, Swift thông báo về chuyến lưu diễn thứ sáu The Eras Tour sẽ được bắt đầu năm 2023. Chuyến lưu diễn sẽ tôn vinh các giai đoạn khác nhau trong sự nghiệp của cô thay vì chỉ quảng bá Midnights.

Swift vắng bóng trên sân khấu một phần do đại dịch, gián đoạn mô hình tổ chức tour diễn hai năm một lần của ca sĩ. Kể từ chuyến lưu diễn gần nhất, việc phát hành bốn album mới và hai dự án thu âm lại album cũ (Red và Fearless) giúp Swift có nhiều lựa chọn bài hát cho tour sắp tới. The Eras Tour được dự đoán thúc đẩy thêm doanh số và lượt nghe của Midnights.

'Blank Space' - Taylor Swift MV "Blank Space" của Taylor Swift. Video: Youtube Taylor Swift

Taylor Swift sinh năm 1989, bắt đầu ca hát chuyên nghiệp từ năm 15 tuổi. Cô được đánh giá là một trong những nghệ sĩ thành công nhất hơn chục năm qua, bán 50 triệu album cùng 150 triệu đĩa đơn toàn cầu. Trong sự nghiệp, Taylor đoạt 10 giải Grammy, 29 giải AMA (phá kỷ lục của Michael Jackson). Năm 2019, ban tổ chức AMA vinh danh cô là "Nghệ sĩ của thập niên 2010". Ca sĩ được trao giải "Biểu tượng toàn cầu" tại Brit Awards 2021.

Thanh Giang (theo CNBC)