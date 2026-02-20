Lợi ích sức khỏe của gừng

Gừng chứa các hợp chất có đặc tính chống viêm và chống oxy hóa, hỗ trợ tiêu hóa, giảm buồn nôn và cải thiện triệu chứng viêm khớp.

Một lát gừng có thể làm ấm tách trà, dậy hương món ăn và hỗ trợ chăm sóc cơ thể. Đằng sau vị cay nồng đặc trưng ấy là nhiều lợi ích sức khỏe đáng chú ý.

Chống viêm và chống oxy hóa mạnh mẽ

Gingerol là hoạt chất sinh học chính trong gừng, góp phần tạo nên nhiều lợi ích sức khỏe của loại gia vị này. Nghiên cứu cho thấy gingerol có đặc tính chống viêm, chống oxy hóa mạnh, giúp giảm căng thẳng oxy hóa - tình trạng xảy ra khi cơ thể có quá nhiều gốc tự do.

Có thể giảm buồn nôn

Gừng hỗ trợ giảm buồn nôn, bao gồm tình trạng ốm nghén trong thai kỳ. Gừng có thể hỗ trợ giảm buồn nôn và nôn sau phẫu thuật hoặc liên quan đến hóa trị. Tuy nhiên, phụ nữ mang thai nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng gừng để đảm bảo an toàn.

Giúp giảm cân

Gừng có thể đóng vai trò trong việc giảm cân. Bổ sung gừng làm giảm đáng kể trọng lượng cơ thể, tỷ lệ vòng eo, vòng hông ở người thừa cân hoặc béo phì. Tác dụng này có thể liên quan đến đặc tính chống viêm và khả năng tác động đến quá trình chuyển hóa của gừng.

Giảm viêm xương khớp

Viêm xương khớp (OA) liên quan đến sự thoái hóa của các khớp, dẫn đến các triệu chứng như đau khớp và cứng khớp. Ăn gừng có thể giúp giảm các triệu chứng khó chịu này.

Giảm lượng đường trong máu

Các nghiên cứu cho thấy gừng góp phần giảm đường huyết và cải thiện độ nhạy insulin, đặc biệt ở người mắc bệnh tiểu đường type 2. Tuy nhiên, gừng không phải là phương pháp điều trị thay thế, mà chỉ nên được xem như một phần bổ trợ trong chế độ ăn uống cân bằng.

Hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa

Loại gia vị này cũng có thể hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa, đặc biệt ở người mắc hội chứng ruột kích thích (IBS) hoặc bệnh viêm ruột (IBD). Gừng được cho là giúp tăng nhu động dạ dày, thúc đẩy thức ăn di chuyển qua đường tiêu hóa, kích thích tiết dịch tiêu hóa và giảm cảm giác khó chịu ở đường ruột. Tiêu thụ khoảng 2000 mg gừng mỗi ngày giúp và khó tiêu, phòng bệnh ung thư đại trực tràng.

Giảm đau bụng kinh

Gừng là phương pháp tự nhiên hiệu quả để giảm đau bụng kinh, với tác dụng chống viêm và giảm đau tương đương các thuốc giảm đau.

Ổn định mức cholesterol

Tiêu thụ gừng làm giảm đáng kể triglyceride và cholesterol lipoprotein mật độ thấp (LDL) hay cholesterol xấu, đồng thời tăng cholesterol lipoprotein mật độ cao (HDL), hay còn gọi là cholesterol tốt. Người có mức cholesterol cao nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng gừng để kiểm soát cholesterol.

Giảm nguy cơ ung thư

Gừng có thể có đặc tính chống ung thư nhờ gingerol cùng nhiều hợp chất chống oxy hóa và chống viêm khác. Nhờ đó, loại củ này có tiềm năng hỗ trợ trong phòng ngừa và ức chế một số loại ung thư đường tiêu hóa, bao gồm ung thư dạ dày, ung thư tụy, ung thư gan, ung thư đại trực tràng và ung thư đường mật.

Cải thiện chức năng não, phòng bệnh Alzheimer

Căng thẳng oxy hóa và viêm mạn tính có thể là những yếu tố chính gây ra bệnh Alzheimer và suy giảm nhận thức liên quan đến tuổi tác. 6-shogaol và 6-gingerol là các hợp chất trong gừng, góp phần ngăn ngừa các bệnh thoái hóa như bệnh Parkinson, Alzheimer và bệnh đa xơ cứng.

Chống nhiễm trùng

Gừng có đặc tính kháng khuẩn, có thể hỗ trợ chống lại một số tác nhân gây nhiễm trùng do vi khuẩn và nấm. Nghiên cứu ghi nhận gừng có hiệu quả ức chế Staphylococcus aureus (S. aureus) - vi khuẩn gây nhiều bệnh lý khác nhau, (E. coli) - nguyên nhân phổ biến của nhiễm trùng đường ruột, và Candida albicans (C. albicans) - tác nhân gây nhiễm nấm ở miệng và âm đạo.

Lưu ý

Gừng an toàn cho hầu hết mọi người khi dùng ở mức độ vừa phải. Tuy nhiên, với liều lượng lớn, nó có thể gây ra khó chịu ở bụng, ợ nóng, tiêu chảy, kích ứng miệng và họng. Gừng có thể không an toàn trong thời kỳ mang thai, vì vậy thai phụ nên tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng.

Bảo Bảo (Theo Healthline)